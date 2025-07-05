Исследование о вакцинации: почему родители пишут отказные, и причем здесь религия

Министерство здравоохранения РК и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провели исследование на тему причин отказа от вакцинации по религиозным мотивам. Такое исследование в Казахстане проводилось впервые и охватило Атыраускую, Туркестанскую области, а также города Алматы и Астану. Для анализа были проведены индивидуальные интервью с родителями, медицинскими работниками, представителями органов здравоохранения, религиозными лидерами и гражданскими активистами. Всего участвовало 27 фокус-групп с охватом более 220 человек.

Более 50 тысяч отказов от прививок

Проблемой является, то, что многие родители отказываются прививать своих детей. По данным консультанта ВОЗ Сахиля Варси, в исследовании использовали специальную методологию быстрого анализа. В ближайшие месяцы ВОЗ и Минздрав предоставят финальные результаты по исследованию, пока же были озвучены предварительные итоги.

— Наше исследование не является статистическим исследованием. Мы в целом рассматривали, как население относится к системе здравоохранения и к вопросам вакцинации. В Казахстане мы первый раз проводим исследование по данному вопросу. В других странах мы также проводили подобное исследование об отношении к вакцинации. В целом, можно сказать, что причины отказа от вакцинации в различных странах более-менее одинаковые, — прокомментировал Сахиль Варси.

Как поясняют эксперты, исследование показало, что распространенным фактором отказа от вакцинации называют общее недоверие не только к вакцинам, но и в целом к системе здравоохранения, а также к различным медицинским учреждения. Однако, не все опрошенные родители думают именно так.

Кроме того, чувство недоверия родителей возникает и по другим факторам. У родителей присутствует высокий страх негативных последствий вакцинации.

— Родители боятся, что после вакцины у детей могут быть задержки развития, болезни или даже смерть. В целом, родители боятся, что никто не дает каких-либо гарантий безопасности на 100% … У таких родителей возникает чувство, что система здравоохранения не хочет брать на себя ответственность за здоровье ребенка, — рассказал Сахиль Варси.

Получается, по предварительным результатам исследования, именно недоверие к системе здравоохранения и препаратам является главной причиной отказа родителей прививать своих детей. Также родители воспринимают процесс подписания информированного согласия на вакцинации как перекладывание ответственности за негативные последствия вакцинации только на них.

Эксперты вывели промежуточные выводы по отказу родителей от вакцинации детей:

· Факторы, влияющие на отказ от вакцинации, могут быть разными для каждого родителя.

· Распространенным фактором является всеобщее недоверие к вакцинам, системе здравоохранения и другим институтам.

· К чувству недоверия у родителей приводят:

реальный страх негативных последствий вакцинации (задержки развития, инвалидность, смерть);

пробелы в медицинской грамотности и непонимание того, как работает вакцинация;

ощущение, что система здравоохранения/работники не заботятся о детях и нет индивидуального подхода к оказанию помощи.

Что говорят цифры

Министерство здравоохранения озвучило статистику отказов от вакцинации за последние 9 лет. Так, общее количество казахстанцев, отказавшихся в 2024 году, составило более 50 тысяч человек.

Инфографика: Kazinform

Также более 9 тысяч отказов (17%) по республике — по религиозным причинам. Однако, часто религиозные и личные убеждения едины, поэтому в последнее время религиозные люди указывают причину отказа в категории «личные убеждения».

Статистические исследования в Казахстане показывают, что религиозная приверженность не является значимым фактором в отказе от вакцинации. Данные, собранные из форм отказа, указывают на то, что до 46% отказов (в разрезе регионов) ссылаются на религиозные убеждения в качестве причины. В частности, в Атырауской области статистика отказов по религиозным причинам достигла 47,6%.

Почему религия?

Открытым для исследователей остается вопрос: почему именно религию указывают в формах при заполнении отказа от вакцинации.

Так, проведенное исследование показало:

Те, кто отказывается от вакцинации, могут быть верующими, но они не отказываются от вакцинации из-за религии;

Ни один из работников здравоохранения, родителей или администраторов не считал, что религия сыграла какую-либо роль в отказе от вакцинации;

Только два человека упомянули родителя, который привел религиозную причину, например, «вакцинация — харам»;

Родители, отказывающиеся от вакцинации, разделяют схожие опасения в разных социальных группах, хотя они могут выражаться по-разному, например, как «естественное/неестественное» или «харам/халяль», идеи о чистоте детского тела.

В обсуждении результатов проведенного исследования участвовали и представители религиозных конфессий Казахстана. Заведующий отделом проповеди и пропаганды ДУМК Батыржан Мансуров рассказал, что к ним поступает около 4000-5000 различных вопросов. Среди обращений казахстанцев также есть вопросы того, как ислам относится к вакцинации детей и взрослых. Как отметил религиозный деятель, в исламе вакцинация не запрещена.

— В обществе поднимается много вопросов насчет вакцинации. Мы производили фетву относительно вакцинации. Шариат не против вакцинации. Но, если вакцина содержит какое-то запрещенное вере вещество, то мы призываем найти альтернативное лечение/решение. Если же какая-либо вакцина направлена для сохранения жизни — есть полное разрешение для этой прививки с точки зрения религии, потому что здоровье человека важно, — сказал Батыржан Мансуров.

Председатель общества провославных врачей Казахстана Анатолий Измеров считает распространенным фактом, когда люди при оформлении отказа от вакцинации просто так указывают причину «религия».

— Часто происходит так. Те люди, которые пишут отказ от прививок для своих детей, стоят перед выбором при оформлении отказной. Не зная, что написать они выбирают «отказ по религиозной причине». А на самом деле оказывается, что человек, указавший, что отказался по религиозным причинам не ходит в мечеть, намаз не читает, и в церковь тоже не ходит. Получается, что эту графу могут использовать фиктивно, — прокомментировал Анатолий Измеров.

Священнослужитель добавил, что в христианстве также нет религиозных причин отказа от вакцин.

— Вакцина — это лекарство, и запретов в религии на принятие лекарства нет. Есть такой принцип врача — не навредить. И без согласия самого пациента, я к примеру, не имею право проводить какие-либо эксперименты. В нашем обществе стал часто всплывать вопрос людей: «А не проводят ли над нами эксперименты?». И такие теории заговоров больше влияют на людей, нежели какие-либо религиозные «можно» или «нельзя». У нас священнослужители в основном понимают, что вакцинация необходима, — добавил он.

Получается, что вакцинация — эффективный метод профилактики инфекционных заболеваний, которая разрешена как в исламе, так и в православии. Религиозные организации, как правило, не выступают против вакцинации, а скорее призывают к ответственному подходу и соблюдению рекомендаций врачей.

Промежуточные результаты

Таким образом, среди городов, где проводилось исследование, лидером по отказам от вакцинации по религиозным мотивам стал город Атырау.

— Атырау: большое количество отказов и самый высокий процент отказов по религиозным мотивам;

— Алматы: наибольшее количество отказов, но низкий процент отказов по религиозным мотивам;

— Туркестан: небольшое количество отказов, но высокий процент отказов по религиозным мотивам.

Инфографика: Kazinform

Чем важна иммунизация?

По данным ВОЗ, начиная с 1974 года вакцинация спасла более 154 миллиона жизней по всему миру, что эквивалентно шести спасенным жизням каждый день в течение 50 лет. За тот же период смертность среди младенцев снизилась на 40%, а вакцина против кори обеспечила 60% всех спасенных жизней.

Как сообщают в Министерстве здравоохранения, всего в нашей стране прививаются более 4 млн человек. На закуп вакцин выделяется около 38 млрд тенге.

С помощью программы иммунизации сделано многое для снижения инфекционных заболеваний и смертности от заболеваний. За последние 34 года, благодаря проводимой вакцинации, снизились заболевания:

Эпидпаротитом («свинка») — более чем в 100 раз;

вирусным гепатитом А — более чем в 32 раза;

вирусным гепатитом В — в 92 раза;

краснухой — более чем в 2 тысячи раз.

Таким образом, в основе отказа от вакцинации лежит комплекс факторов, среди которых религия — далеко не всегда является истиной причиной. Часто причинами является низкое доверие к системе здравоохранения, страх последствий вакцинации и недостаточная информированность населения.