Сенаторы вернули в Мажилис закон об ответственном обращении с животными
Депутаты Сената не одобрили отдельные статьи Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ответственного обращения с животными», передает корреспондент агентства Kazinform.
В ходе рассмотрения резонансных поправок в закон по вопросам ответственного обращения с животными, сенаторы предметно пересмотрели наиболее чувствительные нормы документа и предложили ряд принципиальных изменений, направленных на более взвешенный и гуманный подход.
В состав рабочей группы вошли в том числе зоозащитники, представители НПО, экологи, ученые, экспертов. Свои предложения направляли и представители регионов.
По итогам рассмотрения закона рабочей группой, а также исходя из задач, поставленных Президентом страны во время выступления на экоакции «Таза Қазақстан», сенаторами было решено, что предложенные нормы закона требуют определенной корректировки. В этой связи Сенат внес в Закон свои поправки и вернул его в Мажилис.
Ключевые изменения
Сенат отказался от применения термина «эвтаназия» при регулировании численности животных в статье 15 Закона, вызвавшей широкий общественный резонанс.
Статья 15 принятого Мажилисом Закона предполагала применение эвтаназии по истечении пяти суток после сдачи бродячих животных в приют или пункт временного содержания, а также в отношении больных, проявляющих неоправданную агрессию, не обустроенных и не востребованных безнадзорных животных, по истечении сроков, предусмотренных Гражданским кодексом.
Сенат также предложил отказаться от использования срока в 5 суток, получившего широкое общественное обсуждение. Точные порядок и сроки регулирования численности бродячих животных предложено определять маслихатам каждого региона самостоятельно.
Отсутствие чипа еще не означает, что животное — бродячее
Сенаторы также обратили внимание на спорную формулировку в определении «бродячих животных». В принятом Законе предлагалось относить к ним собак и кошек, не имеющих специального чипа.
По мнению сенаторов, отсутствие чипа не всегда означает, что у животного нет владельца. Это может привести к ситуациям, когда фактически домашние животные будут ошибочно признаваться бродячими, со всеми вытекающими негативными последствиями.
В этой связи предлагается сохранить действующую норму законодательства: ключевым признаком бродячего животного должно оставаться именно отсутствие владельца, а не наличие такого средства учета, как чип. На сегодня не все домашние животные чипированы, поэтому такая поправка снимает возможные риски и перекосы в правоприменении.
Напомним, действующее законодательство уже регулирует вопросы защиты животных, запрещает жестокое обращение (побои, истязания и др.) и отказ от обязанности по их содержанию, организацию и проведение боев животных, а также устанавливает ответственность за нарушения, вплоть до уголовной.
В рамках новых поправок в Мажилисе было предложено:
- усилить контроль за разведением и оборотом домашних животных. Отныне будет разрешена продажа и передача домашних животных только при наличии их учета. Такой механизм позволит регулировать деятельность не только заводчиков и кинологических клубов, но и всех физических и юридических лиц, занимающихся разведением;
- для усиления ответственности владельцев животных внести поправки, наделяющие уполномоченный орган компетенцией по установлению перечня животных, содержание, разведение и оборот которых запрещен;
- ввести норму, направленную на обеспечение безопасности граждан. Теперь, если владелец домашнего животного нарушил требования к выгулу своих питомцев, в результате чего был причинен вред жизни или здоровью человека, животных и имуществу, то этот владелец обязан возместить причиненный вред. Более того, если был причинен тяжкий или средний вред здоровью человека, то владелец обязан провести эвтаназию такого животного;
- уточнить полномочия акиматов по разработке, а маслихатов по утверждению правил содержания животных, выгула домашних животных, отлова, временного содержания и умерщвления животных;
- закрепить полномочия по организации мер экстренного реагирования в соответствии с типовыми правилами отлова, временного содержания и умерщвления животных.