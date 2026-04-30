Сенаторы вернули в Мажилис закон об ответственном обращении с животными

Депутаты Сената не одобрили отдельные статьи Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ответственного обращения с животными», передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе рассмотрения резонансных поправок в закон по вопросам ответственного обращения с животными, сенаторы предметно пересмотрели наиболее чувствительные нормы документа и предложили ряд принципиальных изменений, направленных на более взвешенный и гуманный подход.

В состав рабочей группы вошли в том числе зоозащитники, представители НПО, экологи, ученые, экспертов. Свои предложения направляли и представители регионов.

По итогам рассмотрения закона рабочей группой, а также исходя из задач, поставленных Президентом страны во время выступления на экоакции «Таза Қазақстан», сенаторами было решено, что предложенные нормы закона требуют определенной корректировки. В этой связи Сенат внес в Закон свои поправки и вернул его в Мажилис.

Ключевые изменения

Сенат отказался от применения термина «эвтаназия» при регулировании численности животных в статье 15 Закона, вызвавшей широкий общественный резонанс.

Статья 15 принятого Мажилисом Закона предполагала применение эвтаназии по истечении пяти суток после сдачи бродячих животных в приют или пункт временного содержания, а также в отношении больных, проявляющих неоправданную агрессию, не обустроенных и не востребованных безнадзорных животных, по истечении сроков, предусмотренных Гражданским кодексом.

Сенат также предложил отказаться от использования срока в 5 суток, получившего широкое общественное обсуждение. Точные порядок и сроки регулирования численности бродячих животных предложено определять маслихатам каждого региона самостоятельно.

Отсутствие чипа еще не означает, что животное — бродячее

Сенаторы также обратили внимание на спорную формулировку в определении «бродячих животных». В принятом Законе предлагалось относить к ним собак и кошек, не имеющих специального чипа.

По мнению сенаторов, отсутствие чипа не всегда означает, что у животного нет владельца. Это может привести к ситуациям, когда фактически домашние животные будут ошибочно признаваться бродячими, со всеми вытекающими негативными последствиями.

В этой связи предлагается сохранить действующую норму законодательства: ключевым признаком бродячего животного должно оставаться именно отсутствие владельца, а не наличие такого средства учета, как чип. На сегодня не все домашние животные чипированы, поэтому такая поправка снимает возможные риски и перекосы в правоприменении.

Напомним, действующее законодательство уже регулирует вопросы защиты животных, запрещает жестокое обращение (побои, истязания и др.) и отказ от обязанности по их содержанию, организацию и проведение боев животных, а также устанавливает ответственность за нарушения, вплоть до уголовной.

В рамках новых поправок в Мажилисе было предложено: