Президент РК наградил главу Международной кинологической федерации орденом «Достық» II степени

За вклад в развитие кинологической сферы в Казахстане Касым-Жомарт Токаев наградил президента Международной кинологической федерации Тамаша Яккеля орденом «Достық» II степени.

— Я очень рад находиться в Казахстане. Это мой первый визит в вашу страну. Для меня большая честь встретиться с г-ном Президентом. У нас состоялась очень конструктивная и доброжелательная беседа. Я рассказал, насколько важно поддерживать кинологический клуб, являющийся членом FCI, поскольку наша федерация работает как система франшизы: любые выдаваемые нами документы и родословные считаются действительным в 100 странах мира на всех пяти континентах. Мы также побеседовали о казахской породе тазы, которая была признана FCI два года назад. Я был тем самым судьей, который впервые присудил титул World Winner представителю этой породы в прошлом году в Хельсинки. Это стало большим событием. Я горжусь результатом, учитывая колоссальную работу, который проделал Союз кинологов Казахстана. Действительно, это был долгий путь, потребовавший много усилий. Также я узнал, что у Президента Казахстана дома есть собаки породы тазы. Мне еще показали прекрасный сад в Акорде, где установлена скульптура тазы. Каждая порода, в том числе и тазы, является частью национального культурного наследия. Очень рад, что данная порода позволила Казахстану занять достойное место в мировом кинологическом сообществе. Я также попросил г-на Президента об оказании поддержки ваших специалистов. Если политик или Президент поддерживает качество — это благо для всех граждан страны. Я искренне надеюсь поближе познакомиться с вашей прекрасной страной и увезти с собой еще больше добрых воспоминаний. В эти выходные я буду судьей на международной выставке собак. Мне еще никогда не доводилось видеть 60 казахских тазы одновременно. Поэтому я с нетерпением жду этого мероприятия, — отметил президент Международной кинологической федерации Тамаш Яккель.