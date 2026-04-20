Новый праздник появится в Казахстане — День казахского тазы и тобета
В Казахстане утвердили новую праздничную дату — День казахского тазы и тобета, передает агентство Каzinform.
Соответствующее постановление Правительства РК от 15 апреля текущего года вносит дополнение в ранее действующий перечень праздничных дат.
Согласно документу, список праздников дополняется новым пунктом: 3 сентября — День казахского тазы и тобета.
Постановление вносит изменения в документ от 31 октября 2017 года «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» и вводится в действие с 28 апреля 2026 года.
