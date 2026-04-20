РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:22, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Новый праздник появится в Казахстане — День казахского тазы и тобета

    В Казахстане утвердили новую праздничную дату — День казахского тазы и тобета, передает агентство Каzinform.

    тазы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Соответствующее постановление Правительства РК от 15 апреля текущего года вносит дополнение в ранее действующий перечень праздничных дат.

    Согласно документу, список праздников дополняется новым пунктом: 3 сентября — День казахского тазы и тобета.

    Постановление вносит изменения в документ от 31 октября 2017 года «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» и вводится в действие с 28 апреля 2026 года.

    Ранее в Казахстане создали ДНК-банк тазы и тобета.

    Как отличить настоящую тазы и правильно за ней ухаживать, Kazinform рассказал эксперт.

    Теги:
    Праздник
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают