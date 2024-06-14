Что вызвало чрезмерный рост саранчи в регионах РК

Большинство регионов страны оказались подвержены нашествию саранчи. Это представляет серьезную угрозу для агросектора, включая растениеводство, и может привести к значительным убыткам в этом году. В частности, посевные площади в южных регионах перенаселены вредителями. Почему именно в этом году активничает саранча? На этот вопрос корреспонденту агентства Kazinform ответил доктор биологических наук, профессор, руководитель научно-исследовательского центра «Мониторинг» Торайгыровского университета Канат Ахметов.

По словам ученного, прошлогодние жаркие условия, дефицит влаги и засуха способствовали размножению саранчи и обусловили ее высокую активность в этом году.

— В настоящее время существуют разные точки зрения относительно нашествия саранчи на территорию нашей страны. Некоторые утверждают, что соседние страны не принимают меры по борьбе с саранчей, в результате чего она приходит к нам. Другие считают, что это следствие весенних наводнений. С первым мнением можно согласиться, но чрезмерное размножения саранчи не связано с наводнениями. Когда весна дождливая, количество вредителей уменьшается. Я думаю, что причина кроется в прошлогодней засухе. Саранча откладывает яйца на равнинах в земле. Если осень и весна дождливые, количество активных личинок может снизиться. Если будет меньше влаги, это положительно скажется на целостности яйц. В одной кубышке может быть 20-30 яйц, а то и больше. С наступлением теплых, весенних дней из этих яиц созревают личинки. Личинка саранчи очень похожа на взрослую особь, она только значительно меньше и у нее отсутствуют крылья. Мы называем их ходячей саранчей. Они группируются, выбирают определенное направление и двигаются по нему. Прожорливые, уничтожают всю растительность на своем пути. Мой отец был агрономом. Помню, когда я был ребенком, крестянские хозяйства, выращивающие сельхоз культуры, заранее готовились к нашествию саранчи и копали траншеи. Саранча, которая еще не успела окрылиться, падает в эту траншею, и в этот момент их сжигают. Поэтому важно не упустить этот период развития саранчи. Лучше бороться и уничтожать саранчу до окрыления. На этапах развития саранча несколько раз меняет окрас. Последняя стадия развития — окрыление. В этом случае бороться с взрослой саранчой очень сложно, — говорит Канат Камбарович.

Фото: Фото: Өңірлік коммуникациялар қызметі

Саранча относится к отряду прямокрылых насекомых. Тело насекомого состоит из трех отделов: голова, грудь и брюхо. Голова крупная, грызущий ротовой аппарат. Зарубежные ученые доказали, что некоторые группы саранчи даже пересекают море.

Стоит отметить, что в этом году активность саранчи в Павлодарской области не особо заметна. Ученые связывают это с дождливой погодой в осенние и весенние месяцы.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

В конце апреля сообщалось, что в Казахстане ожидается нашествие саранчи.

Город Арысь Туркестанской области подвергся нашествию саранчи в начале июня. Позже в Минсельхозе РК заявили, что очаг распространения саранчовых в Туркестанской области уничтожен. С проводимой в регионе работой по уничтожению насекомых-вредителей ознакомился корреспондент агентства Kazinform.

Также факты нашествия саранчи зафиксировали в Костанайской области.

В связи с быстрым распространением саранчи руководство МСХ выехало в регионы для координации мер на местах.

Казахстан для эффективной борьбы с нашествием саранчи намерен закупить специальные дроны. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин.

Как отметили в МСХ, в этом году прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,5 млн га с наибольшим распространением в Актюбинской, Костанайской и Туркестанской областях. Задействовано 427 единиц специальной опрыскивающей техники.