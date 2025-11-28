РУ
    21:56, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пожар в Гонконге: сообщается о новых жертвах

    Выросло количество жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    пожар в жилом комплексе в Гонконге
    Фото: scmp.com

    Издание South China Morning Post сообщает, что число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге достигло 83.

    Ранее сообщалось о крупном пожаре в жилом комплексе в Гонконге. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти две тысячи квартир, проживает порядка четырех тысяч человек. Число жертв достигло 44. Пожару присвоен самый высокий уровень.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате пожара.

    Также Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге.

    Кроме того, была названа возможная причина пожара.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Динара Жусупбекова
