Пожар в Гонконге: сообщается о новых жертвах
Выросло количество жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Издание South China Morning Post сообщает, что число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге достигло 83.
Ранее сообщалось о крупном пожаре в жилом комплексе в Гонконге. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти две тысячи квартир, проживает порядка четырех тысяч человек. Число жертв достигло 44. Пожару присвоен самый высокий уровень.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате пожара.
Также Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге.
Кроме того, была названа возможная причина пожара.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.