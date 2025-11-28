Пожар в Гонконге: сообщается о новых жертвах

Издание South China Morning Post сообщает, что число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге достигло 83.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в жилом комплексе в Гонконге. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти две тысячи квартир, проживает порядка четырех тысяч человек. Число жертв достигло 44. Пожару присвоен самый высокий уровень.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате пожара.

Также Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге.

Кроме того, была названа возможная причина пожара.

