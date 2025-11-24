Число вызовов скорой помощи из-за высокой температуры удвоилось в СКО

Специалист бригады Саулет Есенбек подробно рассказал о признаках вирусной инфекции, способах лечения и мерах профилактики.

По его словам, в группу особого риска входят дети до пяти лет, беременные женщины, пожилые люди, а также пациенты, страдающие хроническими заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.

— Если говорить о симптомах вирусной инфекции, то чаще всего температура тела внезапно поднимается до 39,9 градуса. Появляются ломота в суставах и мышцах, жжение в глазах, насморк, першение в горле и сухой кашель. На второй или третий день могут возникнуть тошнота, рвота и боли в животе, — отметил Саулет Есенбек.

Как же помочь ребенку при таком заболевании? Специалист подчеркивает: для более легкого течения инфекции необходимо пить как можно больше жидкости — соки, чай с лимоном, воду, компоты.

— В первые 48 часов от начала болезни следует принимать противовирусный препарат «Осельтамивир». Детям назначают «Флукап» или «Флувир». Если температура превышает 38,5 градуса, необходимо дать «Парацетамол» или «Ибуфен». «Аспирин» и «Нимесил» давать нельзя. Тело ребенка нужно обтирать теплой водой комнатной температуры, а на лоб, подмышечные впадины, паховую область и область печени накладывать влажные марлевые повязки, сделанные из стерильной ваты, — пояснил врач.

По словам специалиста, высокая температура сама по себе — это положительный признак: таким образом организм активно борется с вирусами. Однако жаропонижающие препараты нужно давать только при температурах выше 38,5 градуса, при этом обязательно проводить детоксикацию организма. Если лечение начато вовремя и проводится правильно, ребенок выздоравливает за три-четыре дня, а не болеет две недели.

Для ускорения выведения токсинов рекомендуется принимать витамин С и пить как можно больше жидкости. Кроме того, следует принимать антигистаминные препараты, регулярно промывать нос и полоскать горло. Важны также полупостельный режим и легкая пища.

— Когда необходимо вызывать скорую помощь? К медикам нужно обращаться незамедлительно, если ребенок становится вялым, сильно ослабевает, замедляется реакция, нарушается сознание, появляются затрудненное дыхание, интенсивные боли в животе, многократная рвота или сильная головная боль. Также следует вызвать скорую помощь, если ребенок отказывается от еды и питья, его голос становится хриплым, высокая температура держится длительное время или на теле возникают различные высыпания. Для профилактики вирусных инфекций необходимо носить маски и соблюдать правила гигиены: чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения и поддерживать чистоту. В период пика эпидемии желательно избегать мест массового скопления людей. Еще один эффективный способ защиты — вакцинация против гриппа, — подчеркнул Саулет Есенбек.

Напомним, школы Казахстана переходят на дистанционку из-за роста ОРВИ. На онлайн-обучение перешли 132 класса в Усть-Каменогорске, 74 класса в Костанайской области, девять школ в Таразе, 224 класса в Акмолинской области и 150 классов в Павлодарской области, восемь классов в Петропавловске.