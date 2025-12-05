Больше 36 миллионов тенге потратят на новогодние елки и концерты в Таразе

В 2025 году в Таразе установят две новогодние елки. Главная по традиции появится в историко-этнокультурном комплексе «Коне Тараз», а дополнительную разместят в парке Первого Президента.

На монтаж двух елок и проведение праздничных новогодних мероприятий из бюджета выделено 36,9 млн тенге. За организацию новогодней программы отвечает Дом культуры имени Ы. Дукенулы.

Все остальное оформление город планирует украсить за счет спонсорских средств. Подготовка уже началась и на центральных улицах ежедневно развешивают гирлянды. На площади Шахристан, где установят главную елку, рабочие приступили к монтажу ледового катка. Его планируют открыть 14 декабря — к празднованию Дня Независимости РК.

Фото: Алексей Поляков/Kazinform

На Новый год казахстанцы будут отдыхать 4 дня.