    17:13, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Украшение Наурызбайского района Алматы к Новому году обойдется в 92,3 млн тенге

    Работы по подготовке к новогодним праздникам в Наурызбайском районе Алматы проведут в декабре, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Украшение Наурызбайского района Алматы к Новому году обойдется в 92,3 млн тенге
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы в ответе на запрос Kazinform сообщил, что праздничное новогоднее оформление будет охватывать следующие микрорайоны:

    Акжар, Таусамалы, Тастыбулак, Таужолы, Калкаман-1,2,3 и Шугыла (улицы: пр. Абая, ул. Ашимова, Тажиева, Надырова, Жандосова, Строительная, пр. Райымбека, ул. К. Медеубекова).

    — В рамках подготовки к новогодним праздникам в Наурызбайском районе на сезон 2025–2026 годов в местном бюджете предусмотрено 92,3 миллиона тенге. Средства планируется направить на организацию и проведение комплекса мероприятий по праздничному оформлению района. Основные работы будут включать: иллюминацию улиц и деревьев, установку декоративных конструкций и световых инсталляций, оформление пешеходных мостов; новогоднее украшение живых елок гирляндами, размещение световых шаров и кронштейнов на опорных столбах уличного освещения, — отметили в акимате Наурызбайского района Алматы.

    Закупки осуществлены через конкурсы на портале государственных закупок. Победителем определено ТОО «СК ПромСтройПроект».

    — Праздничное оформление будет осуществляться с применением как новых элементов, так и ранее использованных украшений. Все расходы (включая монтаж, демонтаж, эксплуатацию и хранение) покрываются в рамках общей суммы бюджета. Финансирование осуществляется полностью за счет местного бюджета. Дополнительные источники (спонсорская помощь, внебюджетные средства, ГЧП) не предусмотрены. График проведения работ начинается с 1 декабря, — заверили в акимате Наурызбайского района.

    Отмечено, что оборудование должно соответствовать современным стандартам энергоэффективности и безопасности — предполагается использование LED-освещения, сертифицированных материалов и изделий с необходимым классом защиты. Обеспечение этих требований осуществляется за счет поставщика.

    Напомним, что в 2024 году на новогоднее оформление Алматы в целом по городу было выделено около 800 млн тенге. 

    Праздник Алматы Новый год Благоустройство
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
