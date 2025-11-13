Украшение Наурызбайского района Алматы к Новому году обойдется в 92,3 млн тенге

Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы в ответе на запрос Kazinform сообщил, что праздничное новогоднее оформление будет охватывать следующие микрорайоны:

Акжар, Таусамалы, Тастыбулак, Таужолы, Калкаман-1,2,3 и Шугыла (улицы: пр. Абая, ул. Ашимова, Тажиева, Надырова, Жандосова, Строительная, пр. Райымбека, ул. К. Медеубекова).

— В рамках подготовки к новогодним праздникам в Наурызбайском районе на сезон 2025–2026 годов в местном бюджете предусмотрено 92,3 миллиона тенге. Средства планируется направить на организацию и проведение комплекса мероприятий по праздничному оформлению района. Основные работы будут включать: иллюминацию улиц и деревьев, установку декоративных конструкций и световых инсталляций, оформление пешеходных мостов; новогоднее украшение живых елок гирляндами, размещение световых шаров и кронштейнов на опорных столбах уличного освещения, — отметили в акимате Наурызбайского района Алматы.

Закупки осуществлены через конкурсы на портале государственных закупок. Победителем определено ТОО «СК ПромСтройПроект».

— Праздничное оформление будет осуществляться с применением как новых элементов, так и ранее использованных украшений. Все расходы (включая монтаж, демонтаж, эксплуатацию и хранение) покрываются в рамках общей суммы бюджета. Финансирование осуществляется полностью за счет местного бюджета. Дополнительные источники (спонсорская помощь, внебюджетные средства, ГЧП) не предусмотрены. График проведения работ начинается с 1 декабря, — заверили в акимате Наурызбайского района.

Отмечено, что оборудование должно соответствовать современным стандартам энергоэффективности и безопасности — предполагается использование LED-освещения, сертифицированных материалов и изделий с необходимым классом защиты. Обеспечение этих требований осуществляется за счет поставщика.

Напомним, что в 2024 году на новогоднее оформление Алматы в целом по городу было выделено около 800 млн тенге.