РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ледовые катки под открытым небом впервые откроют в Шымкенте

    Первый появится возле возле Ледового дворца, второй — на аллее Арбат и третий ледовый каток откроют на площади Астана. Проект реализуется при поддержке частных инвесторов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    каток планируют открыть в Шымкенте
    Фото: акимат Шымкента

    В Шымкенте начались работы по организации катков под открытым небом. Проект реализуется в городе впервые. Всего планируется строительство трех крупных ледовых площадок.

    каток планируют открыть в Шымкенте
    Фото: акимат Шымкента

    Первый каток появится у Ледового дворца «Мұз сарайы» на улице Байтурсынова. Его площадь составит 550 квадратных метров (34 метра в длину и 17 — в ширину). Ежемесячно здесь смогут кататься до 20–30 тысяч человек.

    каток планируют открыть в Шымкенте
    Фото: акимат Шымкента

    Второй каток откроется на аллее Арбат. Он будет значительно больше — 1830 квадратных метров (150 метров в длину и 12,5 в ширину). По прогнозам, посещаемость площадки составит 50–60 тысяч человек в месяц. Также ледовая площадка будет организована на площади Астана.

    каток планируют открыть в Шымкенте
    Фото: акимат Шымкента

    Все катки оснастят современным холодильным оборудованием мощностью 400 кВт, что позволит поддерживать качественное ледовое покрытие даже при переменчивой южной погоде.

    каток планируют открыть в Шымкенте
    Фото: акимат Шымкента

    — Главная цель проекта — создать комфортные и безопасные условия для массового активного зимнего отдыха. Мы хотим, чтобы жители Шымкента и гости мегаполиса могли проводить время на свежем воздухе, заниматься спортом, проводить досуг и укреплять здоровье, — отметили в акимате.

    каток планируют открыть в Шымкенте
    Фото: акимат Шымкента

    Ледовые площадки возводятся за счет частных инвестиций. Компании-спонсоры смогут частично компенсировать расходы за счет оказания платных услуг.

    каток планируют открыть в Шымкенте
    Фото: акимат Шымкента

    Ранее сообщалось, что на празднование Нового года в Шымкенте выделят 99 миллионов тенге. В городе проведут около 20 праздничных мероприятий. В том числе шествие Дедов Морозов и Снегурочек, гала-концерт и фейерверк.

    Теги:
    Шымкент Акимат Зима Новый год
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают