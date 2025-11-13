Ледовые катки под открытым небом впервые откроют в Шымкенте

В Шымкенте начались работы по организации катков под открытым небом. Проект реализуется в городе впервые. Всего планируется строительство трех крупных ледовых площадок.

Фото: акимат Шымкента

Первый каток появится у Ледового дворца «Мұз сарайы» на улице Байтурсынова. Его площадь составит 550 квадратных метров (34 метра в длину и 17 — в ширину). Ежемесячно здесь смогут кататься до 20–30 тысяч человек.

Фото: акимат Шымкента

Второй каток откроется на аллее Арбат. Он будет значительно больше — 1830 квадратных метров (150 метров в длину и 12,5 в ширину). По прогнозам, посещаемость площадки составит 50–60 тысяч человек в месяц. Также ледовая площадка будет организована на площади Астана.

Фото: акимат Шымкента

Все катки оснастят современным холодильным оборудованием мощностью 400 кВт, что позволит поддерживать качественное ледовое покрытие даже при переменчивой южной погоде.

Фото: акимат Шымкента

— Главная цель проекта — создать комфортные и безопасные условия для массового активного зимнего отдыха. Мы хотим, чтобы жители Шымкента и гости мегаполиса могли проводить время на свежем воздухе, заниматься спортом, проводить досуг и укреплять здоровье, — отметили в акимате.

Фото: акимат Шымкента

Ледовые площадки возводятся за счет частных инвестиций. Компании-спонсоры смогут частично компенсировать расходы за счет оказания платных услуг.

Фото: акимат Шымкента

