Ледовые катки под открытым небом впервые откроют в Шымкенте
Первый появится возле возле Ледового дворца, второй — на аллее Арбат и третий ледовый каток откроют на площади Астана. Проект реализуется при поддержке частных инвесторов, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Шымкенте начались работы по организации катков под открытым небом. Проект реализуется в городе впервые. Всего планируется строительство трех крупных ледовых площадок.
Первый каток появится у Ледового дворца «Мұз сарайы» на улице Байтурсынова. Его площадь составит 550 квадратных метров (34 метра в длину и 17 — в ширину). Ежемесячно здесь смогут кататься до 20–30 тысяч человек.
Второй каток откроется на аллее Арбат. Он будет значительно больше — 1830 квадратных метров (150 метров в длину и 12,5 в ширину). По прогнозам, посещаемость площадки составит 50–60 тысяч человек в месяц. Также ледовая площадка будет организована на площади Астана.
Все катки оснастят современным холодильным оборудованием мощностью 400 кВт, что позволит поддерживать качественное ледовое покрытие даже при переменчивой южной погоде.
— Главная цель проекта — создать комфортные и безопасные условия для массового активного зимнего отдыха. Мы хотим, чтобы жители Шымкента и гости мегаполиса могли проводить время на свежем воздухе, заниматься спортом, проводить досуг и укреплять здоровье, — отметили в акимате.
Ледовые площадки возводятся за счет частных инвестиций. Компании-спонсоры смогут частично компенсировать расходы за счет оказания платных услуг.
Ранее сообщалось, что на празднование Нового года в Шымкенте выделят 99 миллионов тенге. В городе проведут около 20 праздничных мероприятий. В том числе шествие Дедов Морозов и Снегурочек, гала-концерт и фейерверк.