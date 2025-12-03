Где будут работать катки и ледовый городок в Костанае

Центральная новогодняя зона разместится на площади областного акимата. Главный объект — большая ледяная горка на улице Байтурсынова, с тремя отдельными спусками длиной по 24 метра.

Для малышей рядом со зданием управления культуры установят малую горку с двумя противоположными спусками длиной 15 метров. Также здесь появится ледяной лабиринт с подсветкой и аттракцион «Тарелочка» у шахматного клуба.

Ледовые фигуры Аяз Ата и Ақшақар, символ года — лошадь, световая инсталляция «2026» и две ледяные входные арки на улице Аль-Фараби станут тематическими фотозонами.

Для тех, кто предпочитает активный отдых на коньках, подготовлены катки с ледовым ограждением:

мкр. КСК, бульвар «Жастар» — малый каток площадью 325 кв. м;



мкр. Юбилейный, возле «Жастар сарайы» — большой каток площадью 840 кв. м и дополнительная ледяная горка.



Кроме того, будет выполнено архитектурно-художественное оформление шести городских фонтанов. Ледовые городки будут работать весь зимний сезон.

Праздничный сезон откроет ежегодная церемония одновременного зажжения новогодних елок.

18 декабря в 20:00 огни загорятся сразу в пяти локациях:

бульвар «Жастар» (мкр. КСК) — 11-метровая ель;



парк «Керуен» (мкр. Аэропорт) — 11-метровая ель;



мкр. «Кунай» — 11-метровая ель;



площадка перед «Жастар сарайы» (мкр. Юбилейный) — 22-метровая ель;

главная елка — 23-метровая — традиционно на площади областного акимата.

Ранее Kazinform писал, что на новогоднее оформление Костанай потратят порядка 80 млн тенге. Подрядчик — ТОО «КазГранСтрой». В украшении города участвуют бизнес-структуры, госучреждения, предприятия, собственники МЖД и активные костанайцы.