Более 758 тысяч жителей Карагандинской области включили в списки избирателей на выборы в Курултай

В Карагандинской области завершается подготовка к выборам депутатов Курултая. Для избирателей откроют 639 участков, а безопасность и прозрачность голосования обеспечат свыше 4,4 тысячи членов избирательных комиссий и общественные наблюдатели, передает корреспондент агентства Kazinform.

В регионе проводится обучение организаторов выборов, внедряются цифровые сервисы для граждан и создаются условия для участия в голосовании людей с инвалидностью.

По данным областной избирательной комиссии, в организации выборов будут задействованы 653 избирательные комиссии, в том числе 14 территориальных избирательных комиссий и 639 участковых избирательных комиссий. В их составе работают 4429 человек. Более 96% членов комиссий уже имеют опыт проведения избирательных кампаний, что, как отмечают специалисты, позволит обеспечить качественную организацию голосования.

Всего в регионе будут работать 639 избирательных участков, из них 35 – в местах временного пребывания граждан. Большинство участков традиционно расположатся в школах, колледжах и учреждениях культуры, которые способны принять большое количество избирателей.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

Одновременно продолжается обучение членов участковых избирательных комиссий. До 22 августа подготовку пройдут все члены участковых избирательных комиссий. В ходе семинаров специалисты разбирают порядок проведения голосования, подсчета голосов, а также действия при возможных внештатных ситуациях.

Подготовка охватывает не только членов комиссий. Для представителей семи политических партий, выдвинувших партийные списки, уже состоялся специальный обучающий семинар, а журналисты региональных СМИ приняли участие в онлайн-тренинге, организованном Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

Осуществлять наблюдение за выборами будут представители 18 общественных объединений и неправительственных организаций, аккредитованных областной избирательной комиссией, а также наблюдатели и доверенные лица политических партий.

Особое внимание уделяется информированию населения. На официальном сайте областной избирательной комиссии создан специальный раздел «Құрылтай-2026», где публикуются все необходимые документы, сведения об избирательных участках, составах комиссий, материалы для наблюдателей и представителей СМИ. В течение всей кампании жителей будут информировать через телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы, видеоролики и инфографику.

По данным информационной системы «Сайлау», по состоянию на 20 июня в списки избирателей включен 758 141 житель Карагандинской области.

Предвыборная агитация стартует 23 июля в 18:01 и завершится 22 августа в 00:00.

Для удобства жителей на 349 крупных избирательных участках будет работать сервис онлайн-проверки регистрации. Кроме того, определить свой участок можно через Telegram-бот sailau_09_bot. Консультации для граждан будут доступны через единый контакт-центр Senim109, а также 14 региональных колл-центров.

Большое внимание уделено доступности избирательных участков для людей с инвалидностью. Более 93% участков оборудованы пандусами, почти все оснащены кнопками вызова персонала и тактильными указателями. По данным на 1 июля, в области проживают 6245 избирателей с инвалидностью, для которых предусмотрены необходимые условия для беспрепятственного участия в голосовании.

Такой формат подготовки, по данным областной избирательной комиссии, направлен на обеспечение открытости, доступности и прозрачности предстоящих выборов депутатов Курултая.

Ранее Kazinform сообщал, что в Северо-Казахстанской области будут работать 543 избирательных участка и более трех тысяч членов избирательных комиссий.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.

ЦИК зарегистрировал списки кандидатов семи партий: «Әділет», «Байтақ», НПК, «Ак жол», ОСДП, Respublica и «Ауыл».