Седьмое «золото»: Айбек Оралбай победил боксера из Узбекистана в финале ЧМ по боксу

В финале весовой категории свыше 90 кг Айбек Оралбай бился против боксера из Узбекистана Джахонгира Закирова. В упорнейшем противостоянии Айбек вырвал победу у узбекского соперника со счетом 3:2.

Таким образом, Айбек Оралбай стал первым в истории Казахстана чемпионом мира в супертяжелом весе.

Отметим, что по итогам ЧМ по боксу у Казахстана семь золотых медалей.

Победителями также стали братья Сабырхан — Махмуд и Торехан, Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Санжар Ташкенбай, Наталья Богданова. «Серебро» — у Назым Кызайбай, две «бронзы» — у Виктории Графеевой и Ельданы Талиповой.

Ранее казахстанских боксеров поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев.