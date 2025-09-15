Седьмое «золото»: Айбек Оралбай победил боксера из Узбекистана в финале ЧМ по боксу
Тяжеловес Айбек Оралбай поставил красивую точку выступлениям сборной Казахстана на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле, передает агентство Kazinform.
В финале весовой категории свыше 90 кг Айбек Оралбай бился против боксера из Узбекистана Джахонгира Закирова. В упорнейшем противостоянии Айбек вырвал победу у узбекского соперника со счетом 3:2.
Таким образом, Айбек Оралбай стал первым в истории Казахстана чемпионом мира в супертяжелом весе.
Отметим, что по итогам ЧМ по боксу у Казахстана семь золотых медалей.
Победителями также стали братья Сабырхан — Махмуд и Торехан, Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Санжар Ташкенбай, Наталья Богданова. «Серебро» — у Назым Кызайбай, две «бронзы» — у Виктории Графеевой и Ельданы Талиповой.
Ранее казахстанских боксеров поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев.