    01:21, 15 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Седьмое «золото»: Айбек Оралбай победил боксера из Узбекистана в финале ЧМ по боксу

    Тяжеловес Айбек Оралбай поставил красивую точку выступлениям сборной Казахстана на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле, передает агентство Kazinform.

    Айбек Оралбай победил боксера из Узбекистана в финале ЧМ по боксу
    Фото: НОК

    В финале весовой категории свыше 90 кг Айбек Оралбай бился против боксера из Узбекистана Джахонгира Закирова. В упорнейшем противостоянии Айбек вырвал победу у узбекского соперника со счетом 3:2. 

    Таким образом, Айбек Оралбай стал первым в истории Казахстана чемпионом мира в супертяжелом весе. 

    Отметим, что по итогам ЧМ по боксу у Казахстана семь золотых медалей. 

    Победителями также стали братья Сабырхан — Махмуд и Торехан, Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Санжар Ташкенбай, Наталья Богданова.  «Серебро» — у Назым Кызайбай, две «бронзы» — у Виктории Графеевой и Ельданы Талиповой.

    Ранее казахстанских боксеров поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев.

