    Выставка «Study in Kazakhstan» состоялась в Баку

    В Баку состоялась международная образовательная выставка «Study in Kazakhstan», нацеленная на расширение сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном в сфере высшего образования, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: IZ Community

    Мероприятие прошло при поддержке Национального центра развития высшего образования Казахстана и образовательной платформы İZ Community и собрало ведущие университеты Казахстана, представившие образовательные программы, условия поступления и возможности обучения для иностранных студентов.

    Азербайджанская молодежь проявила высокий интерес к выставке. Посетителями стали учащиеся старших классов, студенты и их родители, а также представители образовательных учреждений. Участники активно интересовались программами обучения, условиями проживания и перспективами трудоустройства после окончания вузов.

    Выступая на открытии, посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель отметил, что образовательное сотрудничество между двумя странами демонстрирует устойчивый рост. По его словам, число студентов из Азербайджана, обучающихся в Казахстане, за последний год почти удвоилось, увеличивается интерес к казахстанским вузам, а сама республика укрепляет позиции регионального образовательного центра.

    По словам организаторов, проведение подобных мероприятий способствует не только привлечению иностранных студентов, но и формированию устойчивых академических связей между университетами Казахстана и Азербайджана.

    Азербайджан Вузы Казахстан Образование
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор