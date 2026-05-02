Выставка «Study in Kazakhstan» состоялась в Баку

В Баку состоялась международная образовательная выставка «Study in Kazakhstan», нацеленная на расширение сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном в сфере высшего образования, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие прошло при поддержке Национального центра развития высшего образования Казахстана и образовательной платформы İZ Community и собрало ведущие университеты Казахстана, представившие образовательные программы, условия поступления и возможности обучения для иностранных студентов.

Азербайджанская молодежь проявила высокий интерес к выставке. Посетителями стали учащиеся старших классов, студенты и их родители, а также представители образовательных учреждений. Участники активно интересовались программами обучения, условиями проживания и перспективами трудоустройства после окончания вузов.

Выступая на открытии, посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель отметил, что образовательное сотрудничество между двумя странами демонстрирует устойчивый рост. По его словам, число студентов из Азербайджана, обучающихся в Казахстане, за последний год почти удвоилось, увеличивается интерес к казахстанским вузам, а сама республика укрепляет позиции регионального образовательного центра.

По словам организаторов, проведение подобных мероприятий способствует не только привлечению иностранных студентов, но и формированию устойчивых академических связей между университетами Казахстана и Азербайджана.