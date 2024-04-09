Артисты, волонтеры и компании оказали гуманитарную помощь казахстанцам, оказавшимся в зоне бедствия

Половина регионов Казахстана борется с последствиями паводков. Ситуация находится на постоянном контроле Президента. Компании, организации и неравнодушные люди оказали гуманитарную помощь пострадавшим от паводков, среди них Kaspi.kz, КазМунайГаза, Димаш Кудайберген и Morgenshtern. Подробнее – в материале корреспондента агентства Kazinform.

Спортсмены перечислят однодневную зарплату в помощь пострадавшим от паводков.

Министерство туризма и спорта РК организовало системную работу со стороны спортивных организаций, федераций по оказанию помощи пострадавшим регионам. Спортсмены и представители туризма оказывают гуманитарную помощь совместно с молодежным общественным объединением «Дала кырандары».

28 тонн гуманитарной помощи отправили члены столичного городского филиала партии «AMANAT» в ЗКО.

Наряду с продуктами питания была собрана и отправлена теплая одежда для детей и взрослых, резиновые сапоги, предметы домашнего обихода и многое другое.

Рэпер Morgenshtern отправил гуманитарную помощь в Костанайскую область.

Волонтеры собрали более 550 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от паводков казахстанцам.

Служба спасения аппарата акима города Алматы направила гуманитарную помощь в Атыраускую область.

На помощь направили три грузовика «КамАЗ», легковой автомобиль, шанцевые инструменты (лопаты, топоры, ломы и т.д). Также помощь включает в себя палатки, кровати, фонари, спасательные жилеты, резиновые сапоги, 5 тысяч мешков, медикаменты.

Костюм Димаша Кудайбергена продали на аукционе в Алматы за 2 миллиона тенге. Выручку направили в помощь пострадавшим от паводков.

На мероприятии, организованном благотворительным фондом Dauletten, собрали 7 млн тенге. Также на благотворительном вечере были проданы футболка GGG за 1 млн тенге, футболка нападающего сборной Казахстана по мини-футболу Серика Жаманкулова — за 300 тысяч тенге, футболка капитана футбольного клуба «Ордабасы» и национальной сборной Казахстана Асхата Тагыбергена — за 300 тысяч тенге. На аукционе также была представлена книга, подписанная легендарной личностью – Мустафой Озтюрком, семикратным чемпионом мира по тхэквондо.

Kaspi.kz передал еще 500 млн тенге на помощь пострадавшим при паводках.

Деньги направили в Общественный фонд Biz Birgemiz Qazaqstan на ремонт дорог, обеспечение работы спасательных вертолетов, закуп генераторов, насосов, надувных лодок и медикаментов.

Более 500 работников дочерних компаний КазМунайГаза помогают бороться с паводками в регионах.

— КМГ активно ведет совместную работу с акиматами и госорганами по ликвидации паводков и оказанию помощи населению. Для нас, как социально-ответственной компании, является долгом всемерно поддержать соотечественников в пострадавших регионах. Помимо выделения спецтехники, топлива и финансовых средств, наши трудовые коллективы на местах самостоятельно возводят защитные сооружения, — подчеркнул Председатель Правления КМГ Магзум Мирзагалиев.

На сегодня в противопаводковых мероприятиях задействовано более 500 работников группы «КазМунайГаз», производственные предприятия выделили 160 единиц автотранспорта, спецтехники и оборудования. Также направлено 80 тонн дизеля и 22 тонны бензина.

Air Astana запустил дополнительные рейсы из Алматы в Атырау.

— 9 апреля авиакомпания Air Astana выполнит дополнительные рейсы KC 8770 и KC 8780 из Алматы в Атырау и обратно на самолете Airbus A321. Вместительность авиалайнера 179 мест. Вылет рейса из Алматы в Атырау состоится в 17:00. Обратный рейс будет осуществлен в 21:15, — говорится в сообщении Air Astana.

Ранее сообщали о том, кто из казахстанского бизнеса помогает жителям пострадавших от паводков регионов.

Среди них оказались: Группа KAZ Minerals и ТОО «Корпорация Казахмыс», «КазМунайГаз» и его дочерние компании, «Тенгизшевройл» (ТШО), Freedom Holding Corp., Фонд «Қазақстан халқына», а также Beeline, Kcell, Kaspi bank, Halyk bank, BI Group, Фонд Булата Утемуратова и Astana Motors.