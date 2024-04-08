Костюм Димаша Кудайбергена продали на аукционе в помощь пострадавшим от паводков

Костюм известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена был продан на благотворительном аукционе в Алматы за 2 миллиона тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие организовано благотворительным фондом Dauletten. На их Instagram-странице сообщалось, что вырученные от продажи костюма певца деньги намерены направить на гуманитарную помощь пострадавшим от паводков регионам в Казахстане.

Костюм артиста выкупил алматинский брокер Еркебулан Арипбай.

— Я подарю этот костюм своему младшему брату. Он заканчивает в этом году 11 класс. Сам он тоже похож на Димаша Кудайбергена. Все наши родственники так говорят, — сказал он.



Димаш Кудайберген выступал в этом костюме на праздничном вечере Аллы Пугачевой с песней «Любовь, похожая на сон».

Это был самый большой лот, который оценивался в 2 млн тенге. Также на благотворительном вечере были проданы футболка GGG за 1 млн тенге, футболка нападающего сборной Казахстана по мини-футболу Серика Жаманкулова — за 300 тысяч тенге, футболка капитана футбольного клуба «Ордабасы» и национальной сборной Казахстана Асхата Тагыбергена — за 300 тысяч тенге. На аукционе также была представлена книга, подписанная легендарной личностью - Мустафой Озтюрком, семикратным чемпионом мира по тхэквондо.

В целом, на благотворительном аукционе было собрано 7 млн тенге.

Ранее Димаш Кудайберген призвал соотечественников протянуть руку помощи пострадавшим от паводка, а казахстанская оперная певица Мария Мудряк призвала казахстанцев сплотиться в сложный период.