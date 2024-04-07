Мария Мудряк призвала казахстанцев сплотиться в сложный период

В этот сложный момент государство делает все возможное. Об этом заявила известная казахстанская певица Мария Мудряк, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Дорогие соотечественники! Приехав в Казахстан, я узнала об ужасной трагедии в нашей стране, об этих ужасных паводках, которые сейчас рушат жизни людей, дома, земли, - сказала Мария Мудряк в своем обращении, опубликованном в Instagram.

Вместе с тем, она призвала казахстанцев сплотиться в такой трудный час.

- И я хочу сказать, что в этот сложный момент государство делает все возможное, работают день и ночь, чтобы хоть как-то помочь людям и нашему Казахстану. Я призываю всех сплотиться и помочь – кто как сможет в этой тяжелой ситуации. Я со своей стороны тоже оказаываю помощь, - подчеркнула Мария Мудряк.

Мария Мудряк – оперная певица. Родилась и выросла в Павлодаре, с 10 лет живет и учится в Италии, но не отказывается от казахстанского гражданства – с гордостью представляет родную страну на различных международных конкурсах. Мария Мудряк стала самой молодой оперной певицей мира с высшим образованием, уже в 18 лет окончив Миланскую консерваторию имени Джузеппе Верди. В 2011 году признана лучшей молодой певицей Италии. Вошла в десятку лучших сопрано мира среди участников международного конкурса «Бельведер».