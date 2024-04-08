Грузовики и шанцевые инструменты: Алматы направил гумпомощь в Атыраускую область

В Атыраускую область, где ранее из-за ситуации с паводками был объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера, была направлена гуманитарная помощь силами Службы спасения аппарата акима города Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

На помощь Атырауской области направили три грузовика «КамАЗ», один легковой автомобиль, шанцевые инструменты (лопаты, топоры, ломы и т.д). Также помощь включает в себя палатки, кровати, фонари, спасательные жилеты, резиновые сапоги, 5 тысяч мешков, медикаменты.

На прошлой неделе из Алматы отправилась первая партия гуманитарной помощи в пострадавшие от паводков регионы. Жители города, бизнесмены, молодежь за шесть дней собрали около 10 тонн гуманитарной помощи.

В городе с 29 марта работает пункт приема, открытый на базе комьюнити-центра Алмалинского района.

Ранее сообщалось, что Атырау готовится к большой воде.