Атырау готовится к большой воде. Будет объявлен режим ЧС

Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, который прибыл в регион с рабочим визитом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

— Сегодня я побывал в городе Кульсары Жылыойского района. Ситуация там сложная, неоднозначная, однако повода для всеобщей паники и переживаний нет. Все ресурсы для борьбы с паводками в регионе имеются. Для того чтобы ситуация стабилизировалась, местным исполнительным органам необходимо в среднем 3-4 дня. Нужно составить конкретный план действий, выделить необходимую сумму денег, привлечь необходимую технику, а также человеческие ресурсы, — заявил Канат Бозумбаев во время заседания Оперативного штаба по ЧС.

Ранее заместитель Премьер-министра вместе с акимом Атырауской области совершили вертолетный облет территории от города Кульсары до границы с Актюбинской областью. Канат Бозумбаев оценил состояние реки Жем, а также дал ряд конкретных поручений руководству региона по борьбе с паводком.

— Я пригласил руководство КТЖ, так как в некоторых местах необходимо демонтировать железнодорожные пусти с целью пропуска большой воды. Сегодня сброс с Ириклинского водохранилища составляет 2500 м3/с, в дальнейшем, возможно, он дойдет до 4-4,5 тысячи м3/с. Поэтому у нас есть 20 дней, чтобы подготовиться к паводку. Мы объявим режим ЧС не для паники населения, а для конкретных действий по борьбе с паводком, — сообщил Бозумбаев.

По словам заместителя Премьера-министра, в регионе необходимо выкопать отводные каналы, чтобы сбрасывать воду, не допуская ее до Атырау, направлять ее в реки и озера, которые ведут в Каспийское море.

— Самая главная для нас задача — укрепить берега Атырау со всех сторон, — заключил Канат Бозумбаев.

Напомним, что в 4 апреля в Жылыойском районе был объявлен режим ЧС, подтопленными оказались 2500 домов, из населенных пунктов эвакуировано 15 000 человек в безопасные места.



