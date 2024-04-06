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    16:28, 06 Апрель 2024 | GMT +6

    Атырау готовится к большой воде. Будет объявлен режим ЧС

    Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
    Фото: Правительство РК

    Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, который прибыл в регион с рабочим визитом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    — Сегодня я побывал в городе Кульсары Жылыойского района. Ситуация там сложная, неоднозначная, однако повода для всеобщей паники и переживаний нет. Все ресурсы для борьбы с паводками в регионе имеются. Для того чтобы ситуация стабилизировалась, местным исполнительным органам необходимо в среднем 3-4 дня. Нужно составить конкретный план действий, выделить необходимую сумму денег, привлечь необходимую технику, а также человеческие ресурсы, — заявил Канат Бозумбаев во время заседания Оперативного штаба по ЧС.

    Ранее заместитель Премьер-министра вместе с акимом Атырауской области совершили вертолетный облет территории от города Кульсары до границы с Актюбинской областью. Канат Бозумбаев оценил состояние реки Жем, а также дал ряд конкретных поручений руководству региона по борьбе с паводком.

    — Я пригласил руководство КТЖ, так как в некоторых местах необходимо демонтировать железнодорожные пусти с целью пропуска большой воды. Сегодня сброс с Ириклинского водохранилища составляет 2500 м3/с, в дальнейшем, возможно, он дойдет до 4-4,5 тысячи м3/с. Поэтому у нас есть 20 дней, чтобы подготовиться к паводку. Мы объявим режим ЧС не для паники населения, а для конкретных действий по борьбе с паводком, — сообщил Бозумбаев.

    По словам заместителя Премьера-министра, в регионе необходимо выкопать отводные каналы, чтобы сбрасывать воду, не допуская ее до Атырау, направлять ее в реки и озера, которые ведут в Каспийское море.

    — Самая главная для нас задача — укрепить берега Атырау со всех сторон, — заключил Канат Бозумбаев.

    Напомним, что в 4 апреля в Жылыойском районе был объявлен режим ЧС, подтопленными оказались 2500 домов, из населенных пунктов эвакуировано 15 000 человек в безопасные места.

    Теги:
    Правительство Атырау Регионы Казахстана Режим ЧС Водохранилище Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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