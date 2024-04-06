Канат Бозумбаев координирует работу по ликвидации ЧС в Атырауской области

По поручению Главы государства вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев находится в Атырауской области. В регионе действует режим повышенной готовности, работает областной оперативный штаб по ликвидации ЧС, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Вице-премьер совершил облет территории региона на границе с Актюбинской областью. Оценил состояние поврежденной дамбы на реке Жем. Вчера в результате ее прорыва были подтоплены второй и третий участки города Кульсары, а также микрорайоны «Жадырасын-2», «Болашак», «Вахтовый поселок», населенный пункт «Карагай».

Фото: Правительство РК

По состоянию на 6 апреля сохраняется сложная паводковая обстановка в трех районах Атырауской области, без транспортного сообщения — 2 населенных пункта.

В городе Кульсары подтопленными остаются 2,6 тысячи частных жилых домов и административных зданий, с 5 апреля вывезены из опасной зоны 15 632 человека. Эвакуация населения продолжается.

Фото: Правительство РК

В настоящее время усиленно продолжаются берегоукрепительные работы, уложено 45,9 тысячи мешкотары, 174,3 тысячи тонн инертного материала. 5 апреля проведены подрывные работы на реке Жем для увеличения пропускной способности в сторону Каспийского моря, запланирован еще один подрыв.

По сообщению Министерства обороны РК, военнослужащие войсковой части 99116 регионального командования «Запад» провели подрывную работу в дельте реки Жем. В результате была увеличена проходимость.

Задействовано около 600 сотрудников акимата и силовых структур, 148 единиц техники, 2 плавсредства и 500 волонтеров.

Сняты угрозы в 5 населенных пунктах: Миялы, Аққора, Жангелдин, Жаскайрат, Көздіқара.