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    16:01, 06 Апрель 2024 | GMT +6

    Канат Бозумбаев координирует работу по ликвидации ЧС в Атырауской области

    работа по ликвидации ЧС
    Фото: Правительство РК

    По поручению Главы государства вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев находится в Атырауской области. В регионе действует режим повышенной готовности, работает областной оперативный штаб по ликвидации ЧС, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Вице-премьер совершил облет территории региона на границе с Актюбинской областью. Оценил состояние поврежденной дамбы на реке Жем. Вчера в результате ее прорыва были подтоплены второй и третий участки города Кульсары, а также микрорайоны «Жадырасын-2», «Болашак», «Вахтовый поселок», населенный пункт «Карагай».

    работа по ликвидации ЧС
    Фото: Правительство РК

    По состоянию на 6 апреля сохраняется сложная паводковая обстановка в трех районах Атырауской области, без транспортного сообщения — 2 населенных пункта.

    В городе Кульсары подтопленными остаются 2,6 тысячи частных жилых домов и административных зданий, с 5 апреля вывезены из опасной зоны 15 632 человека. Эвакуация населения продолжается.

    работа по ликвидации ЧС
    Фото: Правительство РК

    В настоящее время усиленно продолжаются берегоукрепительные работы, уложено 45,9 тысячи мешкотары, 174,3 тысячи тонн инертного материала. 5 апреля проведены подрывные работы на реке Жем для увеличения пропускной способности в сторону Каспийского моря, запланирован еще один подрыв.

    По сообщению Министерства обороны РК, военнослужащие войсковой части 99116 регионального командования «Запад» провели подрывную работу в дельте реки Жем. В результате была увеличена проходимость.

    Задействовано около 600 сотрудников акимата и силовых структур, 148 единиц техники, 2 плавсредства и 500 волонтеров.

    Сняты угрозы в 5 населенных пунктах: Миялы, Аққора, Жангелдин, Жаскайрат, Көздіқара.

    Теги:
    Правительство Атырауская область Регионы Казахстана Регионы Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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