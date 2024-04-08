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    12:48, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Рэпер Morgenshtern отправит гуманитарную помощь в Костанайскую область

    Моргенштерн
    Фото: cтраница Моргенштерна в VK

    Известный российский исполнитель Morgenshtern (настоящее имя Алишер Моргенштерн) сообщил в своих социальных сетях, что направит гуманитарную помощь в Казахстан, а именно Костанай, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пост был размещен в Telegram-канале и Instagram.

    instagram/morgen_shtern
    Фото: instagram/morgen_shtern

    — Костанай Казахстан, к вам тоже уже собирается фура с гуманитаркой, мы в теме, — сообщил певец.

    Также он уточнил, что его фонд помогает пострадавшим при наводнении в Орске.

    Напомним, Костанай сражается с водной стихией. Режим ЧС действует в Амангельдинском, Джангельдинском районах и Аркалыке, с 28 марта этого года. Также, режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайской районах и Костанае.

    Ущерб, которые понесли жители районов, в акимате области пообещали возместить. Оценочная комиссия уже проводит работу по подсчету причиненного ущерба.

    Позже стало известно, что с зоне риска оказываются еще 14 районов области. Так, в «чат вошли» Наурузумский, Мендынгаринский, Карасуский районы и город Рудный.

    В борьбе с паводками помогают не только спецслужбы, но и неравнодушные граждане.

    Также стало известно, что в мессенджерах распространяется фейк о прорыве плотины. Оперштаб опроверг информацию.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Новости шоу-бизнеса в мире Гуманитарная помощь Костанай Паводки
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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