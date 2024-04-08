Рэпер Morgenshtern отправит гуманитарную помощь в Костанайскую область

Известный российский исполнитель Morgenshtern (настоящее имя Алишер Моргенштерн) сообщил в своих социальных сетях, что направит гуманитарную помощь в Казахстан, а именно Костанай, передает корреспондент агентства Kazinform.

Пост был размещен в Telegram-канале и Instagram.

Фото: instagram/morgen_shtern

— Костанай Казахстан, к вам тоже уже собирается фура с гуманитаркой, мы в теме, — сообщил певец.

Также он уточнил, что его фонд помогает пострадавшим при наводнении в Орске.

Напомним, Костанай сражается с водной стихией. Режим ЧС действует в Амангельдинском, Джангельдинском районах и Аркалыке, с 28 марта этого года. Также, режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайской районах и Костанае.

Ущерб, которые понесли жители районов, в акимате области пообещали возместить. Оценочная комиссия уже проводит работу по подсчету причиненного ущерба.

Позже стало известно, что с зоне риска оказываются еще 14 районов области. Так, в «чат вошли» Наурузумский, Мендынгаринский, Карасуский районы и город Рудный.

В борьбе с паводками помогают не только спецслужбы, но и неравнодушные граждане.

Также стало известно, что в мессенджерах распространяется фейк о прорыве плотины. Оперштаб опроверг информацию.