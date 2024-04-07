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    23:03, 06 Апрель 2024 | GMT +6

    Информацию о прорыве плотины опровергли в Костанайской области

    водохранилище
    Фото: кадр из видео

    В мессенджерах неизвестный мужчина в аудиосообщении заявлял, что сброс из Каратомарского водохранилища будет увеличен до 4800 метров кубических в секунду, а также то, что объекту грозит прорыв. Информация оказалась ложной, передает корреспондент агентства Kazinform

    Опровергли эти данные сотрудники Тобол-Торгайской инспекции.

    — В чатах мессенджеров ведется рассылка о предстоящем повышении количества сбрасываемой воды до 4800 м3/сек и угрозе прорыва плотины Каратомарского водохранилища. Данная информация не соответствует действительности. На настоящий момент уровень сброса воды 3300 м3/сек, — пояснили сотрудники.

    Напомним, Костанайская область борется с паводками. Первые сообщения о прибывшей воде поступили из южных регионов области: Амангельдинский, Джангельдинский районы и Аркалык. Там, 28 марта объявили режим ЧС. Также, режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайской районах и Костанае.

    Ущерб, которые понесли жители районов, в акимате области пообещали возместить. Оценочная комиссия уже проводит работу по подсчету причиненного ущерба.

    Позже стало известно, что в зоне риска оказываются еще 14 районов области. Так, в «чат вошли» Наурузумский, Мендынгаринский, Карасуский районы и город Рудный.

    Непростая ситуация сложилась и в областном центре — там затопило район «Костанай-2». Позже, акимат города заявил, что затопить может и другие прибрежные районы города из-за повышения уровня воды в реке Тобол.

    В борьбе с паводками помогают не только спецслужбы, но и неравнодушные граждане.

    Теги:
    Фейки Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Паводки
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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