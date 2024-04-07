Информацию о прорыве плотины опровергли в Костанайской области

В мессенджерах неизвестный мужчина в аудиосообщении заявлял, что сброс из Каратомарского водохранилища будет увеличен до 4800 метров кубических в секунду, а также то, что объекту грозит прорыв. Информация оказалась ложной, передает корреспондент агентства Kazinform

Опровергли эти данные сотрудники Тобол-Торгайской инспекции.

— В чатах мессенджеров ведется рассылка о предстоящем повышении количества сбрасываемой воды до 4800 м3/сек и угрозе прорыва плотины Каратомарского водохранилища. Данная информация не соответствует действительности. На настоящий момент уровень сброса воды 3300 м3/сек, — пояснили сотрудники.

Напомним, Костанайская область борется с паводками. Первые сообщения о прибывшей воде поступили из южных регионов области: Амангельдинский, Джангельдинский районы и Аркалык. Там, 28 марта объявили режим ЧС. Также, режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайской районах и Костанае.

Ущерб, которые понесли жители районов, в акимате области пообещали возместить. Оценочная комиссия уже проводит работу по подсчету причиненного ущерба.

Позже стало известно, что в зоне риска оказываются еще 14 районов области. Так, в «чат вошли» Наурузумский, Мендынгаринский, Карасуский районы и город Рудный.

Непростая ситуация сложилась и в областном центре — там затопило район «Костанай-2». Позже, акимат города заявил, что затопить может и другие прибрежные районы города из-за повышения уровня воды в реке Тобол.

В борьбе с паводками помогают не только спецслужбы, но и неравнодушные граждане.