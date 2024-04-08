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    10:00, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Air Astana запускает дополнительные рейсы из Алматы в Атырау

    Air Astana
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Решение о вводе дополнительных рейсов было принято в связи с повышенным спросом на данном маршруте из-за ситуации с паводками в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

    — 9 апреля авиакомпания Air Astana выполнит дополнительные рейсы KC 8770 и KC 8780 из Алматы в Атырау и обратно на самолете Airbus A321. Вместительность авиалайнера 179 мест. Вылет рейса из Алматы в Атырау состоится в 17:00. Обратный рейс будет осуществлен в 21:15, — говорится в сообщении Air Astana.

    Приобрести авиабилеты можно на сайте авиакомпании, в приложении Air Astana или в Центре бронирования и информации.

    В Air Astana отметили, что национальный перевозчик принимает обращения от волонтерских организаций на бесплатную перевозку гуманитарной помощи.

    Теги:
    Эйр Астана Казахстан Авиация Регионы Казахстана Транспорт Паводки
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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