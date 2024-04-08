Air Astana запускает дополнительные рейсы из Алматы в Атырау

Решение о вводе дополнительных рейсов было принято в связи с повышенным спросом на данном маршруте из-за ситуации с паводками в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

— 9 апреля авиакомпания Air Astana выполнит дополнительные рейсы KC 8770 и KC 8780 из Алматы в Атырау и обратно на самолете Airbus A321. Вместительность авиалайнера 179 мест. Вылет рейса из Алматы в Атырау состоится в 17:00. Обратный рейс будет осуществлен в 21:15, — говорится в сообщении Air Astana.

Приобрести авиабилеты можно на сайте авиакомпании, в приложении Air Astana или в Центре бронирования и информации.

В Air Astana отметили, что национальный перевозчик принимает обращения от волонтерских организаций на бесплатную перевозку гуманитарной помощи.