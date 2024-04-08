Более 500 работников дочерних компаний КазМунайГаза помогают бороться с паводками в регионах

Руководство КазМунайГаза провело очередное совещание с дочерними организациями по вопросам участия в противопаводковых мероприятиях и оказания помощи населению. Председатель Правления КМГ Магзум Мирзагалиев поручил продолжить техническую и гуманитарную помощь пострадавшим регионам, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: kmg.kz

— КМГ активно ведет совместную работу с акиматами и госорганами по ликвидации паводков и оказанию помощи населению. Для нас, как социально-ответственной компании, является долгом всемерно поддержать соотечественников в пострадавших регионах. Помимо выделения спецтехники, топлива и финансовых средств, наши трудовые коллективы на местах самостоятельно возводят защитные сооружения, — подчеркнул М.Мирзагалиев.

На сегодня в противопаводковых мероприятиях задействовано более 500 работников группы «КазМунайГаз», производственные предприятия выделили 160 единиц автотранспорта, спецтехники и оборудования. Также направлено 80 тонн дизеля и 22 тонны бензина.

В Атырауской области в борьбе с паводками и социальной поддержке жителей участвуют АО «КазТрансОйл» и «Эмбамунайгаз» (ЭМГ), ТОО «АНПЗ» и «KPI Inc.», в Актюбинской — ТОО «Казахойл Актобе», «Казахтуркмунай» (КТМ) и «Урихтау Оперейтинг», в Мангистауской — компании «Озенмунайгаз» (ОМГ), «Мангистаумунайгаз» (ММГ), «Каражанбасмунай» (КБМ), КазГПЗ, KMG EP-Catering, Caspi Bitum и другие. По другим регионам задействованы ТОО «Урал Ойл энд Газ», ПНХЗ, «СП Казгермунай» (КГМ) и «КМГ-Аэро».

В частности, ОМГ для ликвидации ЧС в г. Кульсары Жылыойского района Атырауской области направил водителей, необходимый транспорт и спецтехнику (траллы, погрузчики, самосвалы, автоцистерну и т. д.) для работы в две смены.

В ЭМГ создан оперативный штаб по предотвращению угрозы паводка на месторождениях, который ведет постоянный контроль за ситуацией, а также продолжает совместную работу с оперативными штабами области и районов. Кроме того, в компании сформированы вспомогательные бригады работников для помощи г. Кульсары.

Фото: kmg.kz

Атырауским областным штабом для ЭМГ выделен участок в районе села Алмалы (Махамбетский район) протяженностью 3,6 км, где компания приступила к строительству защитной дамбы высотой 2 метра.

По инициативе Совета молодых специалистов ЭМГ оказана гуманитарная помощь жителям, пострадавшим от паводка. Молодые эмбинцы собрали средства и направили в соседнюю Актюбинскую область медикаменты, одеяла, продукты и другие необходимые предметы быта.

«Казахойл Актобе», помимо выделения средств на топливо для спецтехники и сбора финансовой помощи, обеспечило подключение к собственной линии передач обесточенного поселка Кожасай Мугалжарского района Актюбинской области.

В этом же регионе для обеспечения безопасной эвакуации жителей Байганинского, Иргизкого района и села Абай компания «Казахтуркмунай» выделила 3 автобуса высокой проходимости и обеспечила спасателей дизелем и бензином. Работники ТОО приняли непосредственное участие в эвакуации жителей.

Также компания оказывает помощь жителям г. Кульсары, эвакуированным в село Боранколь, обеспечивая их бытовыми принадлежностями.

Сбор средств для оказания помощи пострадавшим ведет и ТОО «СП „Казгермунай“.

Ранее сообщалось, что на западе Казахстана существенную помощь для регионов, которые пострадали в результате стихии, оказали работники предприятий группы «КазМунайГаз». КМГ предоставил технику, топливо и стройматериалы для служб, задействованных в ликвидации ЧС, а также перечислили денежные средства жителям пострадавших регионов.