Помощь регионам, пострадавшим от паводка, оказали Казмунайгаз и его дочки

На западе Казахстана существенную помощь для регионов, которые пострадали в результате стихии, оказали работники предприятий группы «КазМунайГаз». КМГ предоставил технику, топливо и стройматериалы для служб, задействованных в ликвидации ЧС, а также перечислили денежные средства жителям пострадавших регионов, передает агентство Kazinform.

Работники Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) в рамках созданного оперативного штаба начали возводить дамбу на закрепленной акиматом территории — вдоль берега реки Жайык. Ее высота планируется на уровне 3 метров, протяженность 1,5 км. Для этих работ АНПЗ и подрядными организациями выделены 18 единиц спецтехники (самосвалы, экскаваторы, погрузчики, бульдозер, манипулятор и дорожный каток), доставлен необходимый инвентарь (лопаты, мешки, рукавицы), также обеспечено оснащение электрогенератором, технической и питьевой водой. Организована круглосуточная охрана из числа работников отдела корпоративной безопасности и KMG Security.

Кроме того, «КазМунайГаз» направил через АНПЗ в Жылыойский район Атырауской области 20 тонн дизельного топлива. Также предприятие выделило емкости для хранения ГСМ и инвентари для берегоукрепительных работ в Махамбетский район.

Фото: «КазМунайГаз»

Компания KPI направила 15 тысяч мешков материалов на берегоукрепительные работы. КМГ Аэро поставила 25 тонн дизтоплива в город Кульсары. В регионы переданы топливные карты на 50 тысяч литров дизеля и 30 тысяч литров бензина. Для Актюбинской области направлена спецмашина, которая заправляет задействованные в эвакуации людей вертолеты.

В Западно-Казахстанской области ТОО «Урал Ойл энд Газ» выделило необходимую спецтехнику (самосвалы, погрузчик и экскаватор) для противопаводковых мероприятий в селах Январцево, Дарьинское, Сулуколь, Красноармейское Байтерекского района.

Работники Актюбинского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» в рамках противопаводковых мероприятий оказали помощь жителям села Кумсай в Темирском районе, территорию которого полностью затопило водой. Ими также выделена спецтехника для противостояния стихийному бедствию. В свою очередь, специалисты КТО помогли расчистить дороги от воды, переносили вещи, готовили и развозили горячее питание пострадавшим жителям и спасателям региона.

Фото: «КазМунайГаз»

Молодые сотрудники Атырауского и Кульмаринского нефтепроводных управлений организовали сбор средств на покупку принадлежностей первой необходимости и продуктов питания для пострадавших.

Сбор средств для пострадавших организовали ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод», «МунайТас» и «Магистральный Водовод».

В Актюбинской области ТОО «Казахойл Актобе» выделила денежные средства Мугалжарскому району для проведения противопаводковых мероприятий и Алгинскому району для решения проблем электроснабжения.

Совет молодых специалистов компании организовал сбор средств на продукты, средства личной гигиены, детское питание, подгузники и тому подобное для пострадавших. Все доставлено в пункт приема «Анага тагзым» для отправки в затопленные районы.

Сотрудники ТОО «Казахтуркмунай» помогли в эвакуации жителям Байганинского района и ауыла Абай Актюбинской области. Району Ыргыз предоставлена помощь в виде вахтовки и спецтехники в количестве 3 единиц. Персонал месторождения Елемес оказал помощь жителям Кульсары, эвакуированным на станцию Опорная Мангистауской области, предоставив им матрасы и постельные принадлежности.

В целом, все предприятия КМГ активно участвуют в противопаводковых мероприятиях и оказании помощи.