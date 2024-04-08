Гуманитарная помощь от партии АMANAT для пострадавших от паводков прибыла в ЗКО

Гуманитарная помощь, отправленная членами столичного городского филиала партии «AMANAT», достигла Западно-Казахстанской области. Об этом депутат Мажилиса Абзал Куспан написал на личной странице в социальной сети, передает агентство Kazinform.

Среди гуманитарной помощи, которую собрали астанчане, наряду с продуктами питания, теплая одежда для детей и взрослых, резиновые сапоги, предметы домашнего обихода и многое другое.

Фото: филиал «AMANAT» города Астаны

– Целую фуру гумпомощи, молодежь разгрузили и разместили на складе за короткие 15-20 минут. Также в пути едет первый поток помощи, направленный из соседнего братского Кыргызстана, - написал А. Куспан.

Фото: филиал «AMANAT» города Астаны

Также заместитель исполнительного секретаря Западно-Казахстанского областного филиала партии «AMANAT» Афиза Семгалиева поблагодарила партийцев, отметив, что из Астаны в ЗКО доставлено 28 тонн гуманитарной помощи.

Фото: филиал «AMANAT» города Астаны

– Сегодня наши коллеги встретили гуманитарный груз, предназначенный пострадавшим от паводков. Выражаем огромную благодарность всем неравнодушным гражданам, – сказала А. Семгалиева.