РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:31, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Гуманитарная помощь от партии АMANAT для пострадавших от паводков прибыла в ЗКО

    филиала «AMANAT» города Астаны
    Фото: филиал «AMANAT» города Астаны

    Гуманитарная помощь, отправленная членами столичного городского филиала партии «AMANAT», достигла Западно-Казахстанской области. Об этом депутат Мажилиса Абзал Куспан написал на личной странице в социальной сети, передает агентство Kazinform.

    Среди гуманитарной помощи, которую собрали астанчане, наряду с продуктами питания, теплая одежда для детей и взрослых, резиновые сапоги, предметы домашнего обихода и многое другое.

    филиала «AMANAT» города Астаны
    Фото: филиал «AMANAT» города Астаны

    – Целую фуру гумпомощи, молодежь разгрузили и разместили на складе за короткие 15-20 минут. Также в пути едет первый поток помощи, направленный из соседнего братского Кыргызстана, - написал А. Куспан.

    филиала «AMANAT» города Астаны
    Фото: филиал «AMANAT» города Астаны

    Также заместитель исполнительного секретаря Западно-Казахстанского областного филиала партии «AMANAT» Афиза Семгалиева поблагодарила партийцев, отметив, что из Астаны в ЗКО доставлено 28 тонн гуманитарной помощи.

    филиала «AMANAT» города Астаны
    Фото: филиал «AMANAT» города Астаны

    – Сегодня наши коллеги встретили гуманитарный груз, предназначенный пострадавшим от паводков. Выражаем огромную благодарность всем неравнодушным гражданам, – сказала А. Семгалиева.

    филиала «AMANAT» города Астаны
    Фото: филиал «AMANAT» города Астаны
    Теги:
    AMANAT Регионы Казахстана Регионы Гуманитарная помощь Западно-Казахстанская область Паводки
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!