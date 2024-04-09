Спортсмены перечислят однодневную зарплату в помощь пострадавшим от паводков

Половина регионов Казахстана столкнулась с паводками и борется с их последствиями. Ситуация серьезная, она находится на постоянном контроле Президента, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

Вместе с тем, спортсмены и представители туризма повсеместно оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от паводков совместно с молодежным общественным объединением «Дала кырандары».

Министерство туризма и спорта РК организовало системную работу со стороны спортивных организаций, федераций по оказанию помощи пострадавшим регионам. Их безопасность выступает сейчас главным приоритетом, потому что ничего нет выше ценности человеческой жизни.