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    19:00, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Спортсмены перечислят однодневную зарплату в помощь пострадавшим от паводков

    Минтуризма и спорта РК
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    Половина регионов Казахстана столкнулась с паводками и борется с их последствиями. Ситуация серьезная, она находится на постоянном контроле Президента, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

    Вместе с тем, спортсмены и представители туризма повсеместно оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от паводков совместно с молодежным общественным объединением «Дала кырандары».

    Министерство туризма и спорта РК организовало системную работу со стороны спортивных организаций, федераций по оказанию помощи пострадавшим регионам. Их безопасность выступает сейчас главным приоритетом, потому что ничего нет выше ценности человеческой жизни.

    — В такое сложное время спортивная общественность не останется в стороне и окажет посильную помощь на добровольной основе, — говорится в сообщении Минтуризма.

    Теги:
    Министерство туризма и спорта РК спортсмены Казахстана Гуманитарная помощь Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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