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    11:08, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Волонтеры собрали более 550 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от паводков казахстанцам

    волонтеры
    Фото: instagram.com/qazvolunteer.kz

    Волонтеры в Казахстане активно принимают гуманитарную помощь от неравнодушных граждан для помощи пострадавшим от паводков. Собрано более 550 тонн, часть из них уже направили в регионы, сообщили в Национальной волонтерской сети, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам руководителя департамента по международному сотрудничеству и развитию волонтерских инициатив ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть" Гульжамили Камаровой, в стране работают 20 штабов, которые передают актуальную информацию населению, а также занимаются общей координацией волонтеров в регионах. 

    - В регионах открыты штабы гуманитарной помощи, где принимается и сортируется гуманитарная помощь в пострадавшие от паводков регионы. Уже собрано более 550 тонн, из них порядка 370 тонн отправлено в зоны, пострадавшие от наводнения, – заявила Гульжамиля Камарова на брифинге в СЦК. 

    Она добавила, что в стране работают более 25 тысяч волонтеров и добровольцев из числа местного населения. Они собирают и сортируют гуманитарную помощь, а также обеспечивают питанием эвакуированных граждан и сотрудников спасательных служб. Помимо этого, их задачами являются очистка снега в населенных пунктах, доставка медицинских препаратов и предметов первой необходимости, а также присмотр за пожилыми людьми.

    Ранее гуманитарная помощь, отправленная членами столичного городского филиала партии «AMANAT», достигла Западно-Казахстанской области. Волонтеры Астаны отправили около 30 тонн гумпомощи в пострадавшие от наводнения регионы. В городе открыли 9 пунктов сбора, где участвуют около 30 волонтерских групп. Ежедневно более 200 волонтеров помогают сортировать и отправлять необходимые вещи.

    Такие же пункты сбора помощи открыты и в других городах страны. Адреса и контакты пунктов сбора, а также перечень необходимых вещей можно посмотреть здесь.  

    Теги:
    Казахстанцы Регионы Гуманитарная помощь Волонтеры Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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