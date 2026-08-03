Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на севере Египта

Подземные толчки ощущались в нескольких районах страны. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник около 03:00 часов по местному времени в 38 км к северу от египетского города Суэц. Об этом сообщил Национальный исследовательский институт астрономии и геофизики Египта.

По данным института, сообщений о жертвах, пострадавших или повреждении имущества не поступало.

بيان الزلزال https://t.co/zSD7sQnSvo pic.twitter.com/lrzcGlBK3e — المعهد القومي للبحوث الفلكية — مرصد حلوان (@NRIAG) August 3, 2026

Толчки ощущались на значительной территории страны, в том числе в Каире и городе аль-Ариш вблизи границы с сектором Газа.

Министр здравоохранения Египта Халед Абдель-Гаффар распорядился активировать планы экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации по всей стране и привести службы скорой помощи в состояние повышенной готовности. Он также созвал центральный оперативный штаб по кризисным ситуациям и чрезвычайным ситуациям в новой столице.

🌍 5.3-magnitude earthquake strikes Egypt’s Ismailia province



📍 The quake is felt in Cairo and several other cities, with no immediate reports of casualties or damage as authorities activate emergency response measures and place hospitals on maximum alert… pic.twitter.com/DeqlzGxWK4 — Anadolu English (@anadoluagency) August 3, 2026

Египетское общество Красного Полумесяца также задействовало план реагирования в провинциях, где ощущалось землетрясение. Жителей призвали не приближаться к старым зданиям и сооружениям с признаками повреждений, а также следить за официальными сообщениями властей.

Оценки магнитуды землетрясения разнятся. Германский исследовательский центр геонаук определил ее на уровне 5,4, указав, что очаг залегал на глубине 10 километров. Геологическая служба США оценила магнитуду в 5,0.

Сильные землетрясения в Египте происходят сравнительно редко. В октябре 1992 года землетрясение магнитудой 5,8 в районе Каира привело к гибели более 500 человек, тысячи жителей остались без жилья.

Накануне землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у побережья Новой Зеландии, другое землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Азербайджане.

Также 26 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,7 на юге Италии. 1 августа землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов канадского острова Ванкувер.

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