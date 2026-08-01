Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Канады

У берегов канадского острова Ванкувер произошло землетрясение магнитудой 5,5, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

По данным издания, землетрясение произошло в субботу в 04:49 по Гринвичу. Об этом сообщил Немецкий исследовательский центр геонаук /GFZ/.

По предварительным данным, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 49,62 градуса северной широты и 129,28 градуса западной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, что на территории Китая произошло землетрясение, подземные толчки ощутили также жители некоторых районов Алматы. Число жертв мощного землетрясения в Японии достигло 35 человек.