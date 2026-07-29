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    Землетрясение почувствовали жители Алматы

    На территории Китая произошло землетрясение, подземные толчки ощутили также жители некоторых районов Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Велодорожка, велосипед
    Фото: акимат Алматы

    В социальных сетях алматинцы активно обсуждают произошедшее. По словам пользователей, в одних районах города толчки ощущались сильнее, тогда как в других их не почувствовали вовсе.

    Как сообщили в МЧС, сеть сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 29 июля 2026 года в 11:09 по времени Астаны зарегистрировала землетрясение.

    Эпицентр землетрясения находился на территории Китая, в 257 километрах к юго-востоку от Алматы.

    По данным МЧС, интенсивность сотрясений в Алматы составила 2 балла. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

    26 июля землетрясение произошло в Каспийском море. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.

    ДЧС Землетрясение Алматы Регионы Казахстана Природные катаклизмы Общество Алматы Сейсмологи
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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