Землетрясение почувствовали жители Алматы

На территории Китая произошло землетрясение, подземные толчки ощутили также жители некоторых районов Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях алматинцы активно обсуждают произошедшее. По словам пользователей, в одних районах города толчки ощущались сильнее, тогда как в других их не почувствовали вовсе.

Как сообщили в МЧС, сеть сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 29 июля 2026 года в 11:09 по времени Астаны зарегистрировала землетрясение.

Эпицентр землетрясения находился на территории Китая, в 257 километрах к юго-востоку от Алматы.

По данным МЧС, интенсивность сотрясений в Алматы составила 2 балла. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

26 июля землетрясение произошло в Каспийском море. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.