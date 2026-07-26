Землетрясение произошло в Каспийском море

В Каспийском море зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ .

Как сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана, подземные толчки были зарегистрированы 26 июля в 03:04 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее названа сумма ущерба от землетрясений в Венесуэле.







