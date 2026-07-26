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    Землетрясение произошло в Каспийском море

    В Каспийском море зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    Два землетрясения произошли в Иране
    Фото: Tasnim

    Как сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана, подземные толчки были зарегистрированы 26 июля в 03:04 по местному времени.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.

    Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

    Ранее названа сумма ущерба от землетрясений в Венесуэле.




    Каспийское море Землетрясение Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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