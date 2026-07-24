Названа сумма ущерба от землетрясений в Венесуэле

По оценкам Всемирного банка, ущерб от двух землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, составил $19,6 млрд, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters .

По предварительной оценке международной финансовой организации, затраты на восстановление могут как минимум вдвое превысить эту сумму.

Согласно данным Всемирного банка, это землетрясение, ставшее самым смертоносным в стране с 1812 года, произошло на фоне уже крайне нестабильной социально-экономической ситуации. Уровень бедности превышал 76%, а с 2015 года страну покинули около 7,9 млн человек.

— Землетрясение причинило прямой физический ущерб на сумму около 19,6 миллиардов долларов, что является ошеломляющей цифрой для любой экономики и требует скоординированных ответных мер. Без своевременных дополнительных инвестиций негативное воздействие на производственные мощности и уровень жизни замедлит процесс восстановления, — заявила Сусана Кордейро Герра, вице-президент Всемирного банка, курирующая Латинскую Америку и Карибский бассейн.

Оценка показала, что 47% ущерба пришлось на жилые здания, 27% — на объекты инфраструктуры и 26% — на нежилые здания.

Банк завершил глобальную оперативную оценку ущерба (GRADE), используя дистанционное моделирование землетрясений, локальные сейсмические данные, спутниковые снимки и отчеты о повреждениях от правительственных, гуманитарных и других организаций на местах.

При этом в смету не включены такие расходы, как уборка и вывоз строительного мусора, которые могут в 2-2,5 раза превысить стоимость восстановительных работ. В результате общая сумма затрат может приблизиться к $50 млрд.

Всемирный банк работает с правительством Венесуэлы, Межамериканским банком развития и Банком развития Латинской Америки (CAF) над более всесторонней оценкой затрат на восстановление и реконструкцию Венесуэлы. Такие исследования обычно занимают месяцы.

По данным правительства Венесуэлы, в результате двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 погибли более 5 000 человек. Стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре северных регионов страны, включая Каракас. По официальным данным, число пострадавших составляет почти 17 000 человек.