Названа сумма ущерба от землетрясений в Венесуэле
По оценкам Всемирного банка, ущерб от двух землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, составил $19,6 млрд, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.
По предварительной оценке международной финансовой организации, затраты на восстановление могут как минимум вдвое превысить эту сумму.
Согласно данным Всемирного банка, это землетрясение, ставшее самым смертоносным в стране с 1812 года, произошло на фоне уже крайне нестабильной социально-экономической ситуации. Уровень бедности превышал 76%, а с 2015 года страну покинули около 7,9 млн человек.
— Землетрясение причинило прямой физический ущерб на сумму около 19,6 миллиардов долларов, что является ошеломляющей цифрой для любой экономики и требует скоординированных ответных мер. Без своевременных дополнительных инвестиций негативное воздействие на производственные мощности и уровень жизни замедлит процесс восстановления, — заявила Сусана Кордейро Герра, вице-президент Всемирного банка, курирующая Латинскую Америку и Карибский бассейн.
Оценка показала, что 47% ущерба пришлось на жилые здания, 27% — на объекты инфраструктуры и 26% — на нежилые здания.
Банк завершил глобальную оперативную оценку ущерба (GRADE), используя дистанционное моделирование землетрясений, локальные сейсмические данные, спутниковые снимки и отчеты о повреждениях от правительственных, гуманитарных и других организаций на местах.
При этом в смету не включены такие расходы, как уборка и вывоз строительного мусора, которые могут в 2-2,5 раза превысить стоимость восстановительных работ. В результате общая сумма затрат может приблизиться к $50 млрд.
Всемирный банк работает с правительством Венесуэлы, Межамериканским банком развития и Банком развития Латинской Америки (CAF) над более всесторонней оценкой затрат на восстановление и реконструкцию Венесуэлы. Такие исследования обычно занимают месяцы.
По данным правительства Венесуэлы, в результате двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 погибли более 5 000 человек. Стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре северных регионов страны, включая Каракас. По официальным данным, число пострадавших составляет почти 17 000 человек.