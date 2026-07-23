Землетрясение в Венесуэле: число погибших превысило 5,3 тысячи

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 5 398 человек, тысячи пострадали и остались без жилья, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) республики Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.

Согласно ежедневной правительственной сводке, опубликованной Родригесом, ранения получили 16 740 человек, 17 907 человек остались без крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения.

В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6 462 человека, 44 298 человек прошли лечение в медицинских учреждениях. Помощь оказана 128 324 семьям, 23 335 человек размещены в 107 временных лагерях, пострадавшим передано 10 964,199 тонн продуктов питания.

Напомним, мощное землетрясение в Венесуэле разрушило дома в Каракасе. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился к западу от населенного пункта Морон на карибском побережье страны, примерно в 168 километрах к западу от Каракаса. Глубина очага составила 13 километров. 1 июля Делси Родригес, исполняющая обязанности президента Венесуэлы, объявила национальный семидневный траур по жертвам землетрясений.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Также Китай направил первую партию гуманитарной помощи в Венесуэлу. Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 5 346 человек.