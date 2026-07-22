Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 5 346 человек

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле 24 июня выросло до 5 346 человек, при этом власти продолжают устанавливать личности жертв и искать пропавших без вести, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес на своей странице в социальных сетях.

По его словам, число погибших увеличилось на 68 человек и достигло 5 346, а количество пострадавших возросло до 16 740.

По данным национальных СМИ, правительство Венесуэлы обратилось к добровольцам с просьбой предоставить образцы ДНК для идентификации погибших в результате стихийного бедствия.

В совместном заявлении Национальной службы судебной медицины и криминалистики (Senamecf) и Министерства внутренних дел страны родственников, которые предполагают, что их близкие могут находиться в наиболее пострадавшем штате Ла-Гуайра или в морге Белло-Монте в столице Каракасе, призвали сдать образцы ДНК для проведения процедуры опознания.

Также власти Венесуэлы пока не публиковали официальные данные о числе пропавших без вести.

На сайте гражданской инициативы Desaparecidos Terremoto Venezuela («Пропавшие без вести после землетрясения в Венесуэле»), где регистрируются сообщения о людях, связь с которыми была потеряна после землетрясений, числятся 29 500 пропавших без вести.

Напомним, мощное землетрясение в Венесуэле разрушило дома в Каракасе. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился к западу от населенного пункта Морон на карибском побережье страны, примерно в 168 километрах к западу от Каракаса. Глубина очага составила 13 километров. 1 июля Делси Родригес, исполняющая обязанности президента Венесуэлы, объявила национальный семидневный траур по жертвам землетрясений.

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Также Китай направил первую партию гуманитарной помощи в Венесуэлу. Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5,2 тысячи человек. Кроме того в Венесуэле умерли три человека от хантавируса.