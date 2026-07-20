Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5,2 тысячи человек

Число погибших в результате двух разрушительных землетрясений в Венесуэле выросло до 5 208 человек, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, увеличилось до 5 208 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

По его данным, число жертв возросло на 89 человек. Пострадали 16 740 человек.

Во временных пунктах размещения остаются 23 820 жителей, а помощь уже получили 128 324 семьи.

По информации национальных СМИ, с момента землетрясений в регионе зарегистрировано 1 388 афтершоков.

Министерство окружающей среды Венесуэлы сообщило, что продолжается реализация «Плана экологического восстановления», направленного на очистку и реконструкцию прибрежной зоны города Ла-Гуайра, который сильнее всего пострадал от стихии.

В рамках программы планируется высадить характерные для региона виды растений, чтобы восстановить природный баланс и экосистему побережья.

Министр окружающей среды Нельсон Родригес сообщил журналистам, что после землетрясений в регионе образовалось около 2 млн 106 тыс. тонн строительных завалов. По его словам, оценка была подготовлена на основе моделирования, проведенного правительством Венесуэлы совместно с Программой развития ООН (UNDP).

Напомним, мощное землетрясение в Венесуэле разрушило дома в Каракасе. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился к западу от населенного пункта Морон на карибском побережье страны, примерно в 168 километрах к западу от Каракаса. Глубина очага составила 13 километров. 1 июля Делси Родригес, исполняющая обязанности президента Венесуэлы, объявила национальный семидневный траур по жертвам землетрясений.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

Также Китай направил первую партию гуманитарной помощи в Венесуэлу. Ранее сообщалось, что число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле превысило 5 тысяч человек.