Более пяти тысяч человек погибли при землетрясении в Венесуэле

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле превысило 5 тысяч человек, еще более 16,7 тысячи получили ранения, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 5 069, сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) республики Хорхе Родригес в Telegram-канале.

Согласно ежедневной правительственной сводке, опубликованной Родригесом, ранения получили 16 740 человек, 17 907 — лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения.

В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6 462 человека, 36 951 человек прошел лечение в медицинских учреждениях. Помощь оказана 128 324 семьям, 21 235 человек размещены в 107 временных лагерях, пострадавшим передано 10 063 тонны продуктов питания.

Напомним, мощное землетрясение в Венесуэле разрушило дома в Каракасе. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился к западу от населенного пункта Морон на карибском побережье страны, примерно в 168 километрах к западу от Каракаса. Глубина очага составила 13 километров. 1 июля Делси Родригес, исполняющая обязанности президента Венесуэлы, объявила национальный семидневный траур по жертвам землетрясений.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Также Китай направил первую партию гуманитарной помощи в Венесуэлу. Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 4829 человек.