Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 4829 человек

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле выросло до 4829 человек, передает Kazinform со ссылкой на Reuters .

Об этом сообщил главный законодатель страны Хорхе Родригес, опубликовав обновленные данные в среду.

Согласно информации властей, количество пострадавших после землетрясений 24 июня не изменилось и составляет 16 740 человек. Еще 17 907 жителей страны остаются без жилья из-за последствий стихийного бедствия.

Напомним, мощное землетрясение в Венесуэле разрушило дома в Каракасе. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился к западу от населенного пункта Морон на карибском побережье страны, примерно в 168 километрах к западу от Каракаса. Глубина очага составила 13 километров. 1 июля Делси Родригес, исполняющая обязанности президента Венесуэлы, объявила национальный семидневный траур по жертвам землетрясений.

Также Китай направил первую партию гуманитарной помощи в Венесуэлу. Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 4,7 тысячи человек.