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    Три человека умерли от хантавируса в Венесуэле

    Министерство здравоохранения Венесуэлы подтвердило смерть трех человек, у которых был выявлен хантавирус, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

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    Фото: Anadolu

    Как сообщает национальная пресса, в заявлении Министерства здравоохранения говорится, что в штате Ансоатеги подтверждена смерть трех человек из-за заражения хантавирусом.

    В ведомстве не сообщили личности и возраст погибших, отметив, что начато комплексное расследование для установления обстоятельств произошедшего.

    Кроме того, Министерство здравоохранения Венесуэлы сообщило о смерти двух медицинских работников в западном штате Баринас по пока не установленным причинам.

    В заявлении подчеркивается, что между смертями в Баринасе и подтвержденными случаями заражения хантавирусом в штате Ансоатеги отсутствует какая-либо связь, и эти два инцидента являются независимыми друг от друга.

    Ранее сообщалось о том, что хантавирус выявлен у сотрудника клиники в Нидерландах.

    Венесуэла Заболевания Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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