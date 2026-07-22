Три человека умерли от хантавируса в Венесуэле

Министерство здравоохранения Венесуэлы подтвердило смерть трех человек, у которых был выявлен хантавирус, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Как сообщает национальная пресса, в заявлении Министерства здравоохранения говорится, что в штате Ансоатеги подтверждена смерть трех человек из-за заражения хантавирусом.

В ведомстве не сообщили личности и возраст погибших, отметив, что начато комплексное расследование для установления обстоятельств произошедшего.

Кроме того, Министерство здравоохранения Венесуэлы сообщило о смерти двух медицинских работников в западном штате Баринас по пока не установленным причинам.

В заявлении подчеркивается, что между смертями в Баринасе и подтвержденными случаями заражения хантавирусом в штате Ансоатеги отсутствует какая-либо связь, и эти два инцидента являются независимыми друг от друга.

Ранее сообщалось о том, что хантавирус выявлен у сотрудника клиники в Нидерландах.