Три человека умерли от хантавируса в Венесуэле
Министерство здравоохранения Венесуэлы подтвердило смерть трех человек, у которых был выявлен хантавирус, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.
Как сообщает национальная пресса, в заявлении Министерства здравоохранения говорится, что в штате Ансоатеги подтверждена смерть трех человек из-за заражения хантавирусом.
В ведомстве не сообщили личности и возраст погибших, отметив, что начато комплексное расследование для установления обстоятельств произошедшего.
Кроме того, Министерство здравоохранения Венесуэлы сообщило о смерти двух медицинских работников в западном штате Баринас по пока не установленным причинам.
В заявлении подчеркивается, что между смертями в Баринасе и подтвержденными случаями заражения хантавирусом в штате Ансоатеги отсутствует какая-либо связь, и эти два инцидента являются независимыми друг от друга.
Ранее сообщалось о том, что хантавирус выявлен у сотрудника клиники в Нидерландах.