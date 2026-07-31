Число жертв мощного землетрясения в Японии достигло 35 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения магнитудой 7,1 в японской префектуре Кумамото выросло до 35 человек, еще более 120 жителей пострадали, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

По данным региональных властей, по крайней мере 5,3 тыс. жилых домов в префектуре Кумамото продолжают оставаться без электроснабжения. Также почти 80 тыс. жилых домов все еще остаются без водоснабжения.

Произошедшее 28 июля землетрясение магнитудой 7,1 стало одним из самых мощных в стране за последние годы. землетрясения участвуют, помимо спасательных и профильных служб, около 4,6 тыс. бойцов Сил самообороны Японии.

Напомним, 28 июля в префектуре Кумамото на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1.

С момента первого землетрясения было зафиксировано более 100 афтершоков, и многие люди из-за опасений новых подземных толчков вынуждены спать в своих автомобилях.

В ближайшие дни в префектуре ожидается жара с температурой до 39°C, что может осложнить проведение поисково-спасательных работ. В связи с этим власти призывают спасателей и пострадавших соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать теплового удара.

Япония, расположенная на Тихоокеанском «огненном кольце», является одной из самых сейсмоопасных стран мира, где землетрясения происходят как минимум каждые пять минут. На долю страны приходится около 20% всех землетрясений в мире магнитудой 6 и выше.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате мощного землетрясения достигло 28 человек.