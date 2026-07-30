Землетрясения в Японии: число погибших возросло до 28

Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего в начале этой недели на юго-западе Японии, достигло 28 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo .

По состоянию на утро четверга в эвакуационных центрах находятся более 10 000 человек.

По данным префектуры Кумамото, около 23 000 домохозяйств остаются без электричества и примерно 75 000 — без воды.

Спасатели продолжают поиски выживших.

Напомним, 28 июля в префектуре Кумамото на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1.

С момента первого землетрясения было зафиксировано более 100 афтершоков, и многие люди из-за опасений новых подземных толчков вынуждены спать в своих автомобилях.

В ближайшие дни в префектуре ожидается жара с температурой до 39°C, что может осложнить проведение поисково-спасательных работ. В связи с этим власти призывают спасателей и пострадавших соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать теплового удара.

Япония, расположенная на Тихоокеанском «огненном кольце», является одной из самых сейсмоопасных стран мира, где землетрясения происходят как минимум каждые пять минут. На долю страны приходится около 20% всех землетрясений в мире магнитудой 6 и выше.

Ранее сообщалось, что на территории Китая произошло землетрясение, подземные толчки ощутили также жители некоторых районов Алматы.