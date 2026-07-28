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    Угроза цунами объявлена в Японии после землетрясения

    Во вторник на юго-западе Японии произошло землетрясение предварительной магнитудой 7,1, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo

    Угроза цунами объявлена в Японии после землетрясения
    Фото: Kyodo

    Как сообщило японское метеорологическое агентство, в связи с землетрясением были выпущены предупреждения о цунами в заливах Ариаке и Яцусиро. Жителей настоятельно призывают держаться подальше от побережья.

    Очаг землетрясения находился в префектуре Кумамото на глубине около 10 километров.

    По данным компании Kyushu Electric, в Кумамото около 45 600 домохозяйств остались без электричества. Железнодорожная компания JR Kyushu заявила о приостановке работы поездов.

    Ранее землетрясение произошло в Каспийском море.

    Мы также писали о сумме ущерба от землетрясений в Венесуэле. 

    Япония Землетрясение В мире
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор