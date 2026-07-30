Египет заявил об атаке беспилотника на два газовых судна в порту Думьят
Расследуются обстоятельства пожара на двух газовых судах в порту Думьят, который стал результатом атаки беспилотника, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Пожар на двух газовых судах в порту Думьят на севере Египта, расположенном на побережье Средиземного моря, произошел в результате атаки беспилотника. Об этом в четверг сообщил кабинет министров Египта, отметив, что к такому выводу пришли компетентные органы по итогам предварительного расследования.
Egypt’s Cabinet: Preliminary probe finds drone behind Damietta Port vessel fire— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) July 30, 2026
Cabinet:#Egypt #DamiettaPort #middleeast | #ميناء_دمياط #مصر #دمياط pic.twitter.com/yBks5WDLSc
В правительстве подчеркнули, что ни одна из сторон пока не взяла на себя ответственность за произошедшее. Расследование продолжается, а власти принимают необходимые меры для защиты интересов Египта и национальной безопасности.
After initially denying the reports, the Egyptian government has now confirmed that the two vessels at Damietta Port were struck by a drone, matching earlier reporting by @BashaReport.— Basha باشا (@BashaReport) July 30, 2026
In a statement, the Prime Minister’s Office said that after the fire aboard the two vessels at… https://t.co/EztSc1bipg
По данным британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности и оценке рисков судоходства, беспилотник в среду поразил принадлежащее американской компании Energos Infrastructure плавучее судно для хранения и регазификации сжиженного природного газа Energos Winter.
В результате возникшего пожара огонь перекинулся на второе судно Gaslog Salem.
A drone hit a US-owned gas storage tanker at Egypt’s Mediterranean port of Damietta, British maritime security firm Ambrey says, in an initial assessment that could signal a further spread of conflict across the Middle East. pic.twitter.com/mcMyn9IId7— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 29, 2026
Министерство нефти Египта сообщило, что пожар был оперативно локализован силами пожарных и служб безопасности. По официальным данным, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.
Министр нефти Египта Карим Бадауи прибыл в порт для контроля ликвидации последствий происшествия.
Инцидент произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после обмена ударами между США и Ираном. При этом египетские власти не связывают атаку с какой-либо стороной конфликта, отмечая, что расследование продолжается.
Ранее мы сообщали, что США нанесли удары по десяткам объектов в Иране.