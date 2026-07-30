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    Египет заявил об атаке беспилотника на два газовых судна в порту Думьят

    Расследуются обстоятельства пожара на двух газовых судах в порту Думьят, который стал результатом атаки беспилотника, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Египет атака беспилотника порт Думьят
    Фото: Ahram Online

    Пожар на двух газовых судах в порту Думьят на севере Египта, расположенном на побережье Средиземного моря, произошел в результате атаки беспилотника. Об этом в четверг сообщил кабинет министров Египта, отметив, что к такому выводу пришли компетентные органы по итогам предварительного расследования.

    В правительстве подчеркнули, что ни одна из сторон пока не взяла на себя ответственность за произошедшее. Расследование продолжается, а власти принимают необходимые меры для защиты интересов Египта и национальной безопасности.

    По данным британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности и оценке рисков судоходства, беспилотник в среду поразил принадлежащее американской компании Energos Infrastructure плавучее судно для хранения и регазификации сжиженного природного газа Energos Winter.

    В результате возникшего пожара огонь перекинулся на второе судно Gaslog Salem.

    Министерство нефти Египта сообщило, что пожар был оперативно локализован силами пожарных и служб безопасности. По официальным данным, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

    Министр нефти Египта Карим Бадауи прибыл в порт для контроля ликвидации последствий происшествия.

    Инцидент произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после обмена ударами между США и Ираном. При этом египетские власти не связывают атаку с какой-либо стороной конфликта, отмечая, что расследование продолжается.

    Ранее мы сообщали, что США нанесли удары по десяткам объектов в Иране.

    Пожар Беспилотники В мире Мировые новости Египет
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор