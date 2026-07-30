США нанесли удары по десяткам объектов в Иране
Военное противостояние между США и Ираном вновь перешло в фазу открытых ударов. Стороны обменялись заявлениями после новой эскалации, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.
Вооруженные силы США нанесли удары по десяткам объектов КСИР на территории Ирана, включая военные командные центры, ракетные и беспилотные объекты, а также объекты береговой обороны и морской инфраструктуры.
Как заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM), операция началась в 00:00 по Гринвичу (05:00 по времени Астаны) и продолжалась около двух часов в ответ на попытку ракетной атаки по американским войскам в Иордании.
U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday’s attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026
По данным CENTCOM, целью операции было «дальнейшее снижение угроз, исходящих от Ирана и его союзников, для американских войск, коммерческого судоходства и соседних стран Персидского залива». В командовании также сообщили, что все выпущенные по американским силам ракеты были перехвачены.
Summary of the latest exchange of strikes between the US and Iran— The Cradle (@TheCradleMedia) July 30, 2026
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The US carried out a series of HIMARS missile strikes and air attacks across southwestern and southern Iran overnight, targeting Abadan, Ahvaz, the vicinities of Shadegan and Arvandkenar, as well as Kazerun and… pic.twitter.com/WQy0Fd0FWL
Иранские СМИ сообщили о взрывах в нескольких южных провинциях страны, включая Хормозган, Хузестан, Бушер и Фарс. Сообщалось об ударах по островам Кешм и Киш, районам Абадана, Ахваза и Казеруна.
По данным агентства Fars, в результате удара по жилому дому на острове Кешм погибли 3 человека — супружеская пара и двухлетний ребенок, еще двое детей получили ранения и были госпитализированы.
🔴 همدستی کویت با دشمن آمریکایی؛ شلیک موشک از خاک کویت به ایران— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) July 30, 2026
📷 تصاویر اولیه از حملۀ دشمن آمریکایی به منزل مسکونی در جزیرۀ قشم pic.twitter.com/JBAQ9EUaZi
Иранские власти также сообщали о проведении поисково-спасательной операции после удара.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность новым витком эскалации и призвал США и Иран прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическим усилиям.
US launched strikes across #Iran's Hormozgan and Khuzestan provinces. A missile strike on a residential neighborhood in Qeshm Island killed three family members and injured several children, while targets around Ahvaz, Abadan, Shadgan, and Arvandkenar were also struck. pic.twitter.com/v7DGhHhRLS— Iran Nuances (@IranNuances) July 30, 2026
Тем временем вооруженные силы Иордании заявили в четверг о перехвате пяти иранских ракет, которые были направлены в сторону королевства. Столько же ракет иорданская армия перехватила накануне в своем воздушном пространстве.