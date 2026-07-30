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    США нанесли удары по десяткам объектов в Иране

    Военное противостояние между США и Ираном вновь перешло в фазу открытых ударов. Стороны обменялись заявлениями после новой эскалации, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    США нанесли удары по десяткам объектов в Иране
    Фото: CENTCOM

    Вооруженные силы США нанесли удары по десяткам объектов КСИР на территории Ирана, включая военные командные центры, ракетные и беспилотные объекты, а также объекты береговой обороны и морской инфраструктуры.

    Как заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM), операция началась в 00:00 по Гринвичу (05:00 по времени Астаны) и продолжалась около двух часов в ответ на попытку ракетной атаки по американским войскам в Иордании.

    По данным CENTCOM, целью операции было «дальнейшее снижение угроз, исходящих от Ирана и его союзников, для американских войск, коммерческого судоходства и соседних стран Персидского залива». В командовании также сообщили, что все выпущенные по американским силам ракеты были перехвачены.

    Иранские СМИ сообщили о взрывах в нескольких южных провинциях страны, включая Хормозган, Хузестан, Бушер и Фарс. Сообщалось об ударах по островам Кешм и Киш, районам Абадана, Ахваза и Казеруна.

    По данным агентства Fars, в результате удара по жилому дому на острове Кешм погибли 3 человека — супружеская пара и двухлетний ребенок, еще двое детей получили ранения и были госпитализированы.

    Иранские власти также сообщали о проведении поисково-спасательной операции после удара.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность новым витком эскалации и призвал США и Иран прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическим усилиям.

    Тем временем вооруженные силы Иордании заявили в четверг о перехвате пяти иранских ракет, которые были направлены в сторону королевства. Столько же ракет иорданская армия перехватила накануне в своем воздушном пространстве.

    В мире Иран Ситуация на Ближнем Востоке США
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор