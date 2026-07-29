Иордания заявила о перехвате пяти иранских ракет

Вооруженные силы Иордании сообщили о перехвате пяти ракет, выпущенных со стороны Ирана в направлении территории королевства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

По данным иорданской армии, системы противовоздушной обороны утром в среду обнаружили и уничтожили пять ракет, летевших в сторону территории страны.

В заявлении официального представителя Вооруженных сил отмечается, что ракеты были своевременно обнаружены средствами наблюдения и контроля, после чего перехвачены в соответствии с утвержденными правилами применения силы.

— Вооруженные силы Иордании продолжат защищать воздушное пространство королевства, его безопасность и суверенитет, а также решительно реагировать на любые угрозы безопасности государства и его граждан, — говорится в заявлении.

Ответственность за удары взяла на себя иранская сторона. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в среду утром заявил, что нанес удар несколькими баллистическими ракетами по американской авиабазе и командному центру Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), расположенным в Иордании.

In retaliation for the hostile acts committed by the US military, which has a record of killing civilians, the IRGC Aerospace Force launched multiple ballistic missiles at a US airbase and CENTCOM headquarters in Jordan just hours ago. pic.twitter.com/wUdFQz2RfJ — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) July 29, 2026

В заявлении КСИР говорится, что удары стали ответом на действия США против интересов Ирана.

В свою очередь Центральное командование США сообщило, что несколько баллистических ракет были запущены с территории Ирана в ходе попытки внезапной атаки на американские силы, размещенные на Ближнем Востоке.

По данным CENTCOM, все ракеты были успешно перехвачены, а американские военнослужащие продолжают нести службу в состоянии повышенной боевой готовности. При этом в американском военном командовании заявили, что внимательно следят за развитием ситуации.

Инцидент произошел на фоне сохраняющейся напряженности между США и Ираном после недавних взаимных военных ударов и продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Кроме того, в среду США и Саудовская Аравия нанесли удары по группировкам и штабам Сил народной мобилизации в Ираке.

Ранее мы сообщали, что цена на нефть Brent выросла на 3,2% на фоне переговоров США и Ирана.