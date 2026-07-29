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    Иордания заявила о перехвате пяти иранских ракет

    Вооруженные силы Иордании сообщили о перехвате пяти ракет, выпущенных со стороны Ирана в направлении территории королевства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Иордания заявила о перехвате пяти иранских ракет
    Фото: ВВС Иордании

    По данным иорданской армии, системы противовоздушной обороны утром в среду обнаружили и уничтожили пять ракет, летевших в сторону территории страны.

    В заявлении официального представителя Вооруженных сил отмечается, что ракеты были своевременно обнаружены средствами наблюдения и контроля, после чего перехвачены в соответствии с утвержденными правилами применения силы.

    — Вооруженные силы Иордании продолжат защищать воздушное пространство королевства, его безопасность и суверенитет, а также решительно реагировать на любые угрозы безопасности государства и его граждан, — говорится в заявлении.

    Ответственность за удары взяла на себя иранская сторона. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в среду утром заявил, что нанес удар несколькими баллистическими ракетами по американской авиабазе и командному центру Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), расположенным в Иордании.

    В заявлении КСИР говорится, что удары стали ответом на действия США против интересов Ирана.

    В свою очередь Центральное командование США сообщило, что несколько баллистических ракет были запущены с территории Ирана в ходе попытки внезапной атаки на американские силы, размещенные на Ближнем Востоке.

    По данным CENTCOM, все ракеты были успешно перехвачены, а американские военнослужащие продолжают нести службу в состоянии повышенной боевой готовности. При этом в американском военном командовании заявили, что внимательно следят за развитием ситуации.

    Инцидент произошел на фоне сохраняющейся напряженности между США и Ираном после недавних взаимных военных ударов и продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

    Кроме того, в среду США и Саудовская Аравия нанесли удары по группировкам и штабам Сил народной мобилизации в Ираке.

    Ранее мы сообщали, что цена на нефть Brent выросла на 3,2% на фоне переговоров США и Ирана. 

    В мире Иран Ситуация на Ближнем Востоке Иордания
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор