Цена на нефть Brent выросла на 3,2% на фоне переговоров США и Ирана

Мировые цены на нефть растут после резкого падения днем ранее. На утренних торгах в среду стоимость барреля прибавила более двух долларов на фоне ожиданий сокращения коммерческих запасов сырой нефти в США и возможной паузы в увеличении добычи странами ОПЕК+, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,71 доллара (+3,2%) — до 86,80 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала на 2,26 доллара (+3,4%), достигнув 81,95 доллара за баррель.

Дополнительную поддержку рынку оказали данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 24 июля, сократились примерно на 3,3 млн баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 918 тыс. баррелей, а дистиллятов — на 355 тыс. баррелей.

Инвесторы также оценивают сообщения о том, что ОПЕК+ может отложить дальнейшее наращивание добычи на три месяца, начиная с октября, после завершения программы постепенного возвращения на рынок ранее добровольно сокращенных объемов производства.

В последние недели нефтяной рынок остается крайне волатильным на фоне конфликта между США, Израилем и Ираном, который нарушил глобальные поставки сырья, в том числе из-за ограничений судоходства через Ормузский пролив.

Накануне цены на нефть упали почти на 5%, достигнув двухнедельного минимума. Поводом стали ожидания снижения геополитической напряженности после паузы в боевых действиях между Вашингтоном и Тегераном. Также сообщалось, что судоходство через Ормузский пролив сократилось на 95%.