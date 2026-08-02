Землетрясение на юге Италии: 26 пострадавших и сотни эвакуированных

В результате мощного землетрясения магнитудой 4,7 на юге Италии пострадали 26 человек, сотни жителей были эвакуированы, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА .

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты страны.

Подземные толчки привели к обрушению нескольких жилых зданий и повреждению других построек. Около 300 жителей были вынуждены покинуть свои дома. Спасатели и специалисты продолжают обследование территории.

Кроме того, власти сообщили о нарушениях в работе порта Поццуоли и железнодорожной линии Кумана.

Подземные толчки магнитудой 4,7 произошли в пятницу в районе вулканических полей Кампи-Флегрей недалеко от Неаполя. По данным газеты Corriere della Sera, это было одно из самых сильных сейсмических событий в данном районе за последние 40 лет.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что у берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 5,5.