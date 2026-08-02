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    Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у побережья Новой Зеландии

    У побережья Северного острова Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у побережья Новой Зеландии
    Фото: Anadolu

    По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки были зафиксированы в 14 километрах к югу от залива Хикс в районе Гисборн.

    Очаг землетрясения залегал на глубине около 52,8 километра.

    Сообщений о жертвах или разрушениях пока не поступало.​​​​​​​

    Ранее сообщалось, что в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 3,6.

    Землетрясение Anadolu Agency Мировые новости Новая Зеландия
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор