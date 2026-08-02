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    Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Азербайджане

    В Лерикском районе Азербайджана вечером 1 августа произошло землетрясение магнитудой 3,6, подземные толчки ощущались местными жителями, передает Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ

    Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Азербайджане
    Фото: hurriyet.com.tr

    1 августа в 19:24 в Лерикском районе в 22 километрах к востоку от станции Лерик зарегистрировано землетрясение. Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.

    Магнитуда землетрясения составила 3,6, а очаг залегал на глубине 24 километров.

    Землетрясение ощущалось.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством АЗЕРТАДЖ.

    Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Канады. 

    Землетрясение Азербайджан Мировые новости АЗЕРТАДЖ
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор