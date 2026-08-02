Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Азербайджане

В Лерикском районе Азербайджана вечером 1 августа произошло землетрясение магнитудой 3,6, подземные толчки ощущались местными жителями, передает Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ .

1 августа в 19:24 в Лерикском районе в 22 километрах к востоку от станции Лерик зарегистрировано землетрясение. Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.

Магнитуда землетрясения составила 3,6, а очаг залегал на глубине 24 километров.

Землетрясение ощущалось.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством АЗЕРТАДЖ.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Канады.