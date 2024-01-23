Все пункты сбора населения открылись в течение часа-полутора – ДЧС Алматы

Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев прокомментировал информацию в социальных сетях о том, что якобы многие пункты сбора населения были закрыты после землетрясения, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Касательно пунктов приема населения. В соцсетях активно обсуждаются, что они были закрыты, я не знаю, откуда такая информация. У нас по городу насчитывается 229 школ и 115 детских садов. Все они сейсмически устойчивые здания. В ночное время там работала охрана. В течение получаса-часа персонал школы прибыл на место и уже принимали население, - пояснил глава ДЧС в ходе брифинга.

Согласно регулирующим документам, время прибытия и открытия администрацией точек сбора населения составляет в зимнее время в течение + 1,5 часа, в летнее +1 час. К указанному времени все точки сбора были открыты.

В пункты приема населения мегаполиса обратились свыше 11 тысяч человек, из них 3,5 тысячи детей. На данный момент на местах свыше 1000 человек, все они расходятся по домам к этому часу.

Как сообщалось ранее, в городе в каждом районе открылись точки сбора населения при ЧС.

В связи землетрясением в Алматы работает горячая линия по номеру: +7 727 278 20 83 и +7 727 278 20 84.

Напомним, 23 января в 00:09 по времени Астаны (повторно в 00:42 в г.Алматы - 2 балла и в 01:36 без ощутимости) зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая.

По информации МЧС РК, сильные толчки ощущали в Алматы - 5 баллов, при этом 8 человек пострадали. В Шымкенте - 2 балла. Землетрясение также ощущалось в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысу и Карагандинской областях.

На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова. В штабах организованы телефоны горячих линий с привлечением психологов МЧС.

По распоряжению министра по ЧС силы и средства приведены в повышенную готовность.

По информации дежурных служб МЧС Кыргызстана и Узбекистана в данных республиках также были зарегистрированы землетрясения.